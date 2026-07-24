Τα φοράμε επάνω μας και προκαλούν καρκίνο! Δείτε τις ταμπελίτσες και... Πετάξτε αμέσως αυτά τα ρούχα

























Σήμερα, είναι φυσιολογικό πολλά κομμάτια της ντουλάπας μας, να γίνονται σε χώρες του τρίτου κόσμου – η οποίες μπορεί να είναι αρκετά ευάλωτες με τη νομοθεσία του υγειονομικού κώδικα.Στην πραγματικότητα, υπάρχουν έως 2000 διαφορετικές χημικές ουσίες στην επεξεργασία ορισμένων υφασμάτων – πολλά από τα οποία είναι γνωστό ότι προκαλούν καρκίνο .Οι τοξικές χημικές ουσίες χρησιμοποιούνται ευρέως για την επεξεργασία στις ίνες των ενδυμάτων, καθώς και την κατασκευή των ρούχων.Τα περισσότερα από τα ρούχα στα ράφια των πολυκαταστημάτων γίνονται συνήθως στις χώρες της Ασίας. Τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα προέρχονται από χώρες που δεν έχουν κανένα βιομηχανικό μέτρο προστασίας ρύπανσης ή εγγυήσεις των εργασιακών χώρων σε ισχύ.Ο τελειωμένος ιματισμός καλύπτεται συχνά σε φορμαλδεΰδη για να κρατήσει τα ρούχα από το να τσαλακώνονται ή να πιάσουν μύκητες κατά τη μεταφορά – με έως και 900 φορές το συνιστώμενο ασφαλές επίπεδο φορμαλδεΰδης που είχαν αποσταλεί στους υφασματεμπόρους από τα εργοστάσια στην Κίνα και τη Νοτιοανατολική Ασία.Τα χημικά πρόσθετα που χρησιμοποιούνται για την επίτευξη των άνευ σιδερώματος ιδιοτήτων ενός ρούχου είναι γνωστές ως υπερφθοριωμένες χημικές ουσίες (PFC). Αυτές οι χημικές ουσίες χρησιμοποιούνται επίσης σε Τεφλόν, σχολικές στολές, στα αδιάβροχα στρώματα και τα είδη ένδυσης.Η Υπηρεσία Περιβαλλοντικής Προστασίας (EPA) έχει προειδοποιήσει ότι οι ουσίες PFCs προκαλούν καρκίνο. Οι χημικές ουσίες που ταξινομούνται ως PFC σχετίζονται με καρκίνους του προστάτη, του παγκρέατος, του ήπατος και της ουροδόχου κύστης. Τα PFCs δεν αποθηκεύονται στο λίπος του σώματος. Ωστόσο, η ημίσεια ζωή, η οποία είναι η ποσότητα του χρόνου που χρειάζεται για το 50% του χημικού να αφεθεί στο σώμα, μπορεί να είναι αρκετά χρόνια.Οι καταναλωτές θα πρέπει να βελτιώσουν την ευαισθητοποίησή τους σχετικά με τα προπλυμένα υλικά, καθόσον η φορμαλδεΰδη είναι η κύρια χημική ουσία που χρησιμοποιείται για να συλλάβει τη συρρίκνωση στα υφάσματα. Η Φορμαλδεΰδη λέγεται ότι είναι παγιδευμένη από τη θερμότητα στο ίδιο το ύφασμα και συνδέεται με μια αύξηση 30% στο καρκίνο του πνεύμονα και τους ερεθισμούς του δέρματος.Επιπλέον, η φορμαλδεΰδη έχει χρησιμοποιηθεί για να κάνει το ένδυμα να είναι αντιπροσκολλητικό, αντιστατικό, αδιάβροχο, αντιδρωτικό, ανθεκτικό στη μούχλα και ανθεκτικό στο χλώριο. Μια άλλη χρήση είναι να καθορίσει το σχεδιασμό και την πρόληψη της λειτουργίας των χρωμάτων που χρησιμοποιούνται στην εκτύπωση πάνω στο ύφασμα.Είναι τα ρούχα σας σκωροαπωθητικά »,«ανθεκτικά σε λεκέδες »ή« σε φωτιά »;Αυτοί οι τύποι των υφασμάτων χρησιμοποιούν το χημικό πρόσθετο PBDE και πολυβρωμοδιφαινυλαιθέρες, και είναι ιδιαίτερα τοξικό εξαιτίας της ικανότητάς του να συσσωρεύεται στους ιστούς του κάθε οργανισμού.Μερικές μητέρες έμειναν έκπληκτες όταν βρήκαν ίχνη PBDE στο μητρικό γάλα τους – το οποίο, φυσικά, παρήγαγε ζημιογόνα αποτελέσματα για τα βρέφη που θήλασαν.Αυτές οι χημικές ουσίες έχουν την τάση να προσκολλώνται στα ανθρώπινα λιπώδη κύτταρα και θα μπορούσε να είναι επιζήμια για την ανάπτυξη του εγκεφάλου του παιδιού . Η πιο κοινή διαταραχή της υγείας που προκαλείται από το PBDE σχετίζεται με το θυρεοειδή – που έχει επιπτώσεις στους ανθρώπους προκαλώντας ορμονικές ανισορροπίες που μπορεί να οδηγήσουν σε άλλες ασθένειες.Τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα κατασκευασμένα από ακρυλικές ίνες παράγονται από τη χρήση του χημικού πολυακρυλονιτριλίου. Το ενημερωτικό δελτίο του EPA περιέχει τις πληροφορίες για τα αποτελέσματα αυτών των χημικών ουσιών όπως παρόμοια με το κυανίδιο – σε περίπτωση εισπνοής.Εργαζόμενοι που εκτίθενται στις υψηλές συγκεντρώσεις αυτής της χημικής ένωσης έχουν εμπειρία αναιμίας, ναυτίας, λευκοκυττάρωσης, ήπιο ίκτερο και νεφρικές επιδράσεις.Τα ρούχα σας είναι χρωματισμένα με μπλε χρωστικές ουσίες; Αυτό το χρώμα μπορεί να φαίνεται βασιλοπρεπές, αλλά σας θέτει σε υψηλό κίνδυνο για δερματίτιδα εξ επαφής – ιδιαίτερα στα σκούρα μπλε, καφέ και μαύρα συνθετικά ρούχα. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι το πλύσιμο δεν αναιρεί αυτόν τον κίνδυνο. Το Disperse Blue 1 ταξινομείται ως καρκινογόνο για τον άνθρωπο – δεδομένου ότι παράγει υψηλά επίπεδα των κακοήθων όγκων σε πειραματόζωα.Ιατρικές μελέτες έχουν δείξει ότι η αθλητική ένδυση που χρησιμοποιεί τη συνθετική ίνα προκαλεί την κούραση των μυών. Επιπλέον έχουν αναφερθεί, δερματικές αντιδράσεις όπως κνησμός, φουσκάλες, εξανθήματα και σημάδια, καθώς και πονοκεφάλους και ομίχλη εγκεφάλου.Οι πιό σοβαρές παρενέργειες είναι ευρέως διαδεδομένές με μυϊκούς πόνους, όπως η ινομυαλγία και συμπτώματα από το αναπνευστικό, συμπεριλαμβανομένων, της βρογχίτιδας, το άσθμα, τις αλλεργίες και μολύνσεις κόλπων. Αυτές είναι οι πιο άμεσες αντιδράσεις, αλλά οι μακροπρόθεσμοι κίνδυνοι κρύβουν τα πραγματικά προβλήματα που παραμονεύουν.Όταν είναι δυνατόν, να αγοράζετε ρούχα κατασκευασμένα από οργανικές ίνες – που προέρχονται από αγροκτήματα που δεν χρησιμοποιούν φυτοφάρμακα και παράγονται χωρίς χημικές ουσίες. Αποφύγετε ενδύματα κατασκευασμένα από πολυεστέρες, τα οξικά μείγματα, τα σκούρα χρώματα όπως μαύρο, καφέ, μοβ και μπλε.Εάν μπορείτε να – αγοράζετε μόνο φυσικές ίνες, όπως η κάνναβη και το βιολογικό βαμβάκι, το λινάρι, μετάξι και μαλλί. Κάποια άλλα υλικά υψηλής ποιότητας περιλαμβάνουν αλπακά, μοχέρ, κασμίρ, μοχέρ, ραμί και γιούτα. Προφανώς, όταν είναι δυνατόν, να επιλέγετε βιολογικά ρούχα για πιο κοντά στο δέρμα σας, όπως εσώρουχα, πυτζάμες και καμιζόλες.Λάβετε υπόψη σας, ότι είναι πάντα σοφό να ψάχνετε τη χώρα προέλευσης και το είδος του υφάσματος που χρησιμοποιείται. Θυμηθείτε ότι οι καταναλωτές ενθαρρύνονται να πλένουν και να στεγνώνουν τα ρούχα από τα συνθετικά υφάσματα, τουλάχιστον τρεις φορές πριν από τη χρήση. Και, φυσικά, να χρησιμοποιείτε πάντα φιλικά προς το περιβάλλον, χωρίς χημικά απορρυπαντικά πλυντηρίου.