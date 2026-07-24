C-390 Millennium: Αντίστροφη μέτρηση για την υπογραφή της συμφωνίας το φθινόπωρο – Νέα εποχή στις αερομεταφορές της Πολεμικής Αεροπορίας

ONALERT.GR_ Η έγκριση από το ΚΥΣΕΑ του προγράμματος απόκτησης των τριών πρώτων μεταφορικών αεροσκαφών C-390 Millennium, με option για ακό...





Πρόκειται για ένα πρόγραμμα το οποίο το OnAlert αποκάλυψε από την πρώτη στιγμή, όταν ακόμη η Πολεμική Αεροπορία αξιολογούσε τις διαθέσιμες επιλογές και πολύ πριν η επιλογή του βραζιλιάνικου μεταγωγικού της Embraer λάβει επίσημη μορφή. Από το πρώτο αποκλειστικό ρεπορτάζ για το σχέδιο «3+3» μέσω Πορτογαλίας, έως την αποκάλυψη της διαμόρφωσης που επέλεξε η Πολεμική Αεροπορία και της πορείας των διαπραγματεύσεων, το OnAlert κατέγραφε βήμα προς βήμα την εξέλιξη ενός προγράμματος που σήμερα εισέρχεται στην τελική του φάση.



Μετά το «πράσινο φως» του ΚΥΣΕΑ, ξεκινά πλέον η αντίστροφη μέτρηση για την υπογραφή της διακρατικής συμφωνίας (Government to Government – G2G) με την πορτογαλική κυβέρνηση.



Σύμφωνα με πληροφορίες του OnAlert, οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται ήδη σε ιδιαίτερα προχωρημένο στάδιο, ενώ οι επιτροπές που έχουν συγκροτηθεί από τις δύο πλευρές εργάζονται εντατικά για την ολοκλήρωση όλων των τεχνικών, οικονομικών και νομικών λεπτομερειών της σύμβασης. Από ελληνικής πλευράς, τον συντονισμό έχει αναλάβει η Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ), σε συνεργασία με την αντίστοιχη πορτογαλική υπηρεσία, με στόχο η συμφωνία να είναι έτοιμη προς υπογραφή εντός φθινοπώρου ακόμη και μέσα στον Σεπτέμβριο.

Διακρατική συμφωνία μέσω Πορτογαλίας – Το μοντέλο που επιταχύνει τις παραδόσεις



Η επιλογή της διακρατικής συμφωνίας δεν έγινε τυχαία. Αντί η Ελλάδα να προχωρήσει σε απευθείας νέα παραγγελία προς την Embraer, αξιοποιεί το πορτογαλικό πρόγραμμα, αποκτώντας τρία από τα συνολικά δέκα slots παραγωγής που έχει ήδη εξασφαλίσει η Πορτογαλία. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγονται οι μεγάλες καθυστερήσεις που θα συνεπαγόταν μια νέα παραγγελία από μηδενική βάση και διασφαλίζονται σαφώς ταχύτεροι χρόνοι παράδοσης.





Φωτογραφία OnAlert.gr / Κώστας Σαρικάς



Παράλληλα, το μοντέλο αυτό προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα στην υποστήριξη, στην εκπαίδευση πληρωμάτων και τεχνικών, αλλά και στη μελλοντική συνεργασία των δύο αεροποριών σε επίπεδο ανταλλακτικών, συντήρησης και επιχειρησιακής αξιοποίησης.



Το συνολικό πακέτο δεν αφορά μόνο τα τρία αεροσκάφη. Περιλαμβάνει εκπαίδευση ιπταμένων και τεχνικού προσωπικού, αρχικό απόθεμα ανταλλακτικών, εξοπλισμό υποστήριξης εδάφους και πολυετή σύμβαση Follow-On Support, ώστε η Πολεμική Αεροπορία να αποφύγει τα προβλήματα διαθεσιμοτήτων που αντιμετώπισε επί σειρά ετών με άλλους τύπους αεροσκαφών. Η λογική του προγράμματος είναι να παραδοθεί ένα πλήρες επιχειρησιακό πακέτο και όχι απλώς τρεις νέες πλατφόρμες.

Η διάδοχη κατάσταση των C-130 και η νέα φιλοσοφία των στρατιωτικών αερομεταφορών



Η απόφαση για τα C-390 σηματοδοτεί τη μεγαλύτερη αλλαγή στις στρατιωτικές αερομεταφορές της χώρας από την εποχή της ένταξης των C-130 Hercules. Για περισσότερα από πενήντα χρόνια τα Hercules αποτέλεσαν τη ραχοκοκαλιά της 356 Μοίρας Τακτικών Μεταφορών και της Πολεμικής Αεροπορίας συνολικά.



Ωστόσο, η ηλικία τους, οι αυξημένες απαιτήσεις συντήρησης και οι περιορισμένες διαθεσιμότητες δημιούργησαν την ανάγκη για έναν νέο τύπο αεροσκάφους, ο οποίος θα μπορούσε να ανταποκριθεί στις σύγχρονες επιχειρησιακές απαιτήσεις.

Υψηλές επιδόσεις, μεγάλο φορτίο και επιχειρησιακή ευελιξία



Το C-390 Millennium θεωρήθηκε ότι καλύπτει καλύτερα από κάθε άλλο υποψήφιο τις ανάγκες της Πολεμικής Αεροπορίας.



Πρόκειται για δικινητήριο μεταγωγικό αεροσκάφος νέας γενιάς, εξοπλισμένο με δύο κινητήρες IAE V2500, το οποίο αναπτύσσει μέγιστη ταχύτητα περίπου 470 κόμβων (870 χλμ./ώρα), σημαντικά υψηλότερη από εκείνη των κλασικών ελικοφόρων μεταγωγικών. Η υψηλή ταχύτητα μειώνει αισθητά τους χρόνους μεταφοράς προσωπικού και υλικών, κάτι ιδιαίτερα κρίσιμο για μια χώρα με εκατοντάδες νησιά και αυξημένες απαιτήσεις ταχείας αντίδρασης. Φωτογραφία OnAlert.gr / Κώστας ΣαρικάςΠαράλληλα, το μοντέλο αυτό προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα στην υποστήριξη, στην εκπαίδευση πληρωμάτων και τεχνικών, αλλά και στη μελλοντική συνεργασία των δύο αεροποριών σε επίπεδο ανταλλακτικών, συντήρησης και επιχειρησιακής αξιοποίησης.Το συνολικό πακέτο δεν αφορά μόνο τα τρία αεροσκάφη. Περιλαμβάνει εκπαίδευση ιπταμένων και τεχνικού προσωπικού, αρχικό απόθεμα ανταλλακτικών, εξοπλισμό υποστήριξης εδάφους και πολυετή σύμβαση Follow-On Support, ώστε η Πολεμική Αεροπορία να αποφύγει τα προβλήματα διαθεσιμοτήτων που αντιμετώπισε επί σειρά ετών με άλλους τύπους αεροσκαφών. Η λογική του προγράμματος είναι να παραδοθεί ένα πλήρες επιχειρησιακό πακέτο και όχι απλώς τρεις νέες πλατφόρμες.Η διάδοχη κατάσταση των C-130 και η νέα φιλοσοφία των στρατιωτικών αερομεταφορώνΗ απόφαση για τα C-390 σηματοδοτεί τη μεγαλύτερη αλλαγή στις στρατιωτικές αερομεταφορές της χώρας από την εποχή της ένταξης των C-130 Hercules. Για περισσότερα από πενήντα χρόνια τα Hercules αποτέλεσαν τη ραχοκοκαλιά της 356 Μοίρας Τακτικών Μεταφορών και της Πολεμικής Αεροπορίας συνολικά.Ωστόσο, η ηλικία τους, οι αυξημένες απαιτήσεις συντήρησης και οι περιορισμένες διαθεσιμότητες δημιούργησαν την ανάγκη για έναν νέο τύπο αεροσκάφους, ο οποίος θα μπορούσε να ανταποκριθεί στις σύγχρονες επιχειρησιακές απαιτήσεις.Υψηλές επιδόσεις, μεγάλο φορτίο και επιχειρησιακή ευελιξίαΤο C-390 Millennium θεωρήθηκε ότι καλύπτει καλύτερα από κάθε άλλο υποψήφιο τις ανάγκες της Πολεμικής Αεροπορίας.Πρόκειται για δικινητήριο μεταγωγικό αεροσκάφος νέας γενιάς, εξοπλισμένο με δύο κινητήρες IAE V2500, το οποίο αναπτύσσει μέγιστη ταχύτητα περίπου 470 κόμβων (870 χλμ./ώρα), σημαντικά υψηλότερη από εκείνη των κλασικών ελικοφόρων μεταγωγικών. Η υψηλή ταχύτητα μειώνει αισθητά τους χρόνους μεταφοράς προσωπικού και υλικών, κάτι ιδιαίτερα κρίσιμο για μια χώρα με εκατοντάδες νησιά και αυξημένες απαιτήσεις ταχείας αντίδρασης.





Φωτογραφία OnAlert.gr / Κώστας Σαρικάς



Το μέγιστο ωφέλιμο φορτίο φθάνει τους 26 τόνους, επιτρέποντας τη μεταφορά τεθωρακισμένων οχημάτων, πυροβόλων, στρατιωτικού εξοπλισμού, εμπορευματοκιβωτίων, παλετών NATO, αλλά και έως περίπου 80 πλήρως εξοπλισμένων στρατιωτών ή περισσότερων από 60 αλεξιπτωτιστών. Μπορεί επίσης να μεταφέρει δεκάδες τραυματίες σε διαμόρφωση αεροδιακομιδών (MEDEVAC), με πλήρη ιατρικό εξοπλισμό και δυνατότητα εντατικής θεραπείας κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Πολυδύναμη πλατφόρμα: Από αερομεταφορές έως εναέριο ανεφοδιασμό μαχητικών



Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά που έγειραν την πλάστιγγα υπέρ του C-390 είναι ο πολυρόλος του. Η ελληνική διαμόρφωση προβλέπει εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος αυτοπροστασίας, ενώ τα αεροσκάφη θα διαθέτουν και δυνατότητα εναέριου ανεφοδιασμού μαχητικών αεροσκαφών, λειτουργώντας ως ιπτάμενα τάνκερ.



Με την εγκατάσταση δύο εξωτερικών pods ανεφοδιασμού μπορούν να υποστηρίζουν μαχητικά F-16 και Rafale, πολλαπλασιάζοντας την επιχειρησιακή τους ακτίνα δράσης και ενισχύοντας σημαντικά τις δυνατότητες της Πολεμικής Αεροπορίας σε αποστολές μεγάλης διάρκειας.



Παράλληλα, το Millennium μπορεί να εκτελεί αποστολές ρίψης αλεξιπτωτιστών, μεταφοράς ειδικών δυνάμεων, ανθρωπιστικών επιχειρήσεων, έρευνας και διάσωσης, αεροδιακομιδών, αλλά και επιχειρήσεις πυρόσβεσης με ειδικό κιτ, εφόσον αυτό απαιτηθεί στο μέλλον. Πρόκειται ουσιαστικά για μια πλατφόρμα πολλαπλών ρόλων, η οποία μπορεί να καλύψει σχεδόν κάθε αποστολή στρατηγικών και τακτικών αερομεταφορών. Φωτογραφία OnAlert.gr / Κώστας ΣαρικάςΤο μέγιστο ωφέλιμο φορτίο φθάνει τους 26 τόνους, επιτρέποντας τη μεταφορά τεθωρακισμένων οχημάτων, πυροβόλων, στρατιωτικού εξοπλισμού, εμπορευματοκιβωτίων, παλετών NATO, αλλά και έως περίπου 80 πλήρως εξοπλισμένων στρατιωτών ή περισσότερων από 60 αλεξιπτωτιστών. Μπορεί επίσης να μεταφέρει δεκάδες τραυματίες σε διαμόρφωση αεροδιακομιδών (MEDEVAC), με πλήρη ιατρικό εξοπλισμό και δυνατότητα εντατικής θεραπείας κατά τη διάρκεια της πτήσης.Πολυδύναμη πλατφόρμα: Από αερομεταφορές έως εναέριο ανεφοδιασμό μαχητικώνΈνα από τα βασικά χαρακτηριστικά που έγειραν την πλάστιγγα υπέρ του C-390 είναι ο πολυρόλος του. Η ελληνική διαμόρφωση προβλέπει εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος αυτοπροστασίας, ενώ τα αεροσκάφη θα διαθέτουν και δυνατότητα εναέριου ανεφοδιασμού μαχητικών αεροσκαφών, λειτουργώντας ως ιπτάμενα τάνκερ.Με την εγκατάσταση δύο εξωτερικών pods ανεφοδιασμού μπορούν να υποστηρίζουν μαχητικά F-16 και Rafale, πολλαπλασιάζοντας την επιχειρησιακή τους ακτίνα δράσης και ενισχύοντας σημαντικά τις δυνατότητες της Πολεμικής Αεροπορίας σε αποστολές μεγάλης διάρκειας.Παράλληλα, το Millennium μπορεί να εκτελεί αποστολές ρίψης αλεξιπτωτιστών, μεταφοράς ειδικών δυνάμεων, ανθρωπιστικών επιχειρήσεων, έρευνας και διάσωσης, αεροδιακομιδών, αλλά και επιχειρήσεις πυρόσβεσης με ειδικό κιτ, εφόσον αυτό απαιτηθεί στο μέλλον. Πρόκειται ουσιαστικά για μια πλατφόρμα πολλαπλών ρόλων, η οποία μπορεί να καλύψει σχεδόν κάθε αποστολή στρατηγικών και τακτικών αερομεταφορών.



Χαμηλότερο κόστος και διεθνής αναγνώριση του Millennium



Ιδιαίτερη σημασία απέδωσε το Αεροπορικό Επιτελείο και στο κόστος κύκλου ζωής του αεροσκάφους. Σύμφωνα με τα στοιχεία που αξιολογήθηκαν, το C-390 εμφανίζει σημαντικά χαμηλότερο κόστος λειτουργίας και συντήρησης σε σχέση με άλλες διαθέσιμες λύσεις, ενώ η υψηλή αξιοπιστία και οι μεγάλες διαθεσιμότητες που παρουσιάζει ήδη στις αεροπορίες που το χρησιμοποιούν αποτέλεσαν βασικό κριτήριο επιλογής.



Το χαμηλότερο λειτουργικό κόστος, σε συνδυασμό με τη δυνατότητα εκτέλεσης πολλαπλών αποστολών από μία μόνο πλατφόρμα, επιτρέπει στην Πολεμική Αεροπορία να αποκτήσει ένα αεροσκάφος το οποίο δεν περιορίζεται στον ρόλο του μεταγωγικού. Αντίθετα, αποτελεί έναν πραγματικό πολλαπλασιαστή ισχύος, ικανό να υποστηρίξει από επιχειρήσεις ειδικών δυνάμεων έως στρατηγικές αερομεταφορές και αποστολές εναέριου ανεφοδιασμού.

ONALERT.GR_ Η έγκριση από το ΚΥΣΕΑ του προγράμματος απόκτησης των τριών πρώτων μεταφορικών αεροσκαφών C-390 Millennium, με option για ακόμη τρία, αποτελεί ουσιαστικά το τελευταίο μεγάλο πολιτικό βήμα πριν από την υπογραφή της διακρατικής συμφωνίας Ελλάδας – Πορτογαλίας.