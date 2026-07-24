Κυρώσεις των ΗΠΑ σε χρηματοπιστωτικά δίκτυα της Μουσουλμανικής Αδελφότητας και της Χαμάς με έδρα την Τουρκία και τη Βρετανία

Η Ουάσιγκτον επέβαλε νέες κυρώσεις στοχεύοντας αυτό που περιέγραψε ως διακρατικό δίκτυο χρηματοδότησης της Χαμάς, συμπεριλαμβανομένων συ...

Η Ουάσιγκτον επέβαλε νέες κυρώσεις στοχεύοντας αυτό που περιέγραψε ως διακρατικό δίκτυο χρηματοδότησης της Χαμάς, συμπεριλαμβανομένων συνδεόμενων με τη Μουσουλμανική Αδελφότητα προσώπων και μιας τουρκικής εμπορικής εταιρείας.Το Γραφείο Ελέγχου Αλλοδαπών Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC) του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ επέβαλε κυρώσεις σε ανώτερο Αιγύπτιο αξιωματούχο της Μουσουλμανικής Αδελφότητας με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, μαζί με άλλα τρία άτομα και τρεις οντότητες που παρείχαν υλική υποστήριξη σε τρομοκράτες της Χαμάς, επιβεβαίωσε το OFAC την Πέμπτη 23/07.Δύο από τις οντότητες είναι «εικονικές φιλανθρωπικές οργανώσεις που συνδέονται με τη Μουσουλμανική Αδελφότητα και οι οποίες διοχέτευσαν σημαντική χρηματοδότηση στο στρατιωτικό σκέλος της Χαμάς», τις Ταξιαρχίες Ιζ αλ-Ντιν αλ-Κασάμ, ανέφερε το OFAC.Αυτό συνέβη «την ίδια στιγμή που η τρομοκρατική οργάνωση συνεχίζει να παρακωλύει μια ειρηνική διευθέτηση στη Γάζα», πρόσθεσε το OFAC.Αυτές οι κυρώσεις αποκαλύπτουν μια «πολυεπίπεδη τυπολογία στην οποία συνδεόμενοι με τη Μουσουλμανική Αδελφότητα και βιτρίνας οργανώσεις καθοδηγούμενες από τη Χαμάς λειτουργούν διακρατικούς διαύλους συγκέντρωσης κεφαλαίων, χρησιμοποιώντας φιλανθρωπικά προπετάσματα και παρατραπεζικά δίκτυα για τη μεταφορά και απόκρυψη κεφαλαίων μεταξύ δικαιοδοσιών», δήλωσε το OFAC.Ο Αιγύπτιος αξιωματούχος της Μουσουλμανικής Αδελφότητας ταυτοποιήθηκε ως ο Μαχμούντ αλ-Αμπιάρι, γενικός γραμματέας της Γενικής Γραμματείας της Μουσουλμανικής Αδελφότητας, ο οποίος σύμφωνα με το OFAC έχει «μακρά ιστορία σε ανώτερες ηγετικές θέσεις εντός της Μουσουλμανικής Αδελφότητας».Ο Αμπιάρι υποστήριξε επίσης τη συγκέντρωση κεφαλαίων για τις οργανώσεις Φιλιστίν Βακφί και Χαγιάτ Γιολού, στις οποίες το OFAC είχε ήδη επιβάλει κυρώσεις για τις διασυνδέσεις τους με τη Χαμάς.Εργάστηκε επίσης με ομάδες της Μουσουλμανικής Αδελφότητας για την υποστήριξη και την παροχή οικονομικής βοήθειας στη Χαμάς, σημείωσε το OFAC.Το OFAC υπογράμμισε επίσης την εταιρεία Σέβεν Σπάικς Γκλόμπαλ (Seven Spikes Global), η οποία αναφέρει ότι αποτελεί ψευδώνυμο/προπέτασμα για την Τουτζά Μπουλάχ Γκλόμπαλ (Tujah Bulah Global) με έδρα την Ινδονησία.Αυτή η οργάνωση δημιουργήθηκε από τη Χαμάς για τη «συγκέντρωση κεφαλαίων και την παροχή εσόδων» για το στρατιωτικό σκέλος της Χαμάς, ανέφερε το OFAC.Υπογράμμισε επίσης τη Φιλανθρωπική Εταιρεία Μαδάδ Παλαιστίνη (Madad Palestine Charitable Society) με έδρα τη Γάζα, η οποία δημιουργήθηκε επίσης ως προπέτασμα για τη συγκέντρωση κεφαλαίων για το στρατιωτικό σκέλος της Χαμάς.Τουρκική οργάνωση υπέστη κυρώσεις για τη λειτουργία παρατραπεζικών υπηρεσιών για τη ΧαμάςΜια άλλη οντότητα στην οποία επιβλήθηκαν πρόσφατα κυρώσεις είναι η Ελ-Καχίρα για Γενικό Εμπόριο (El-Kahira for General Trading) με έδρα την Τουρκία, η οποία μετέφερε εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια για κεφάλαια της Χαμάς, δήλωσε το OFAC.Ο Χουλντούν Χαμίς Ζακαρία Αλντέν, με έδρα την Τουρκία και ιδιοκτήτης της Ελ-Καχίρα, καθώς και ο μέτοχος Ζαΐντ Ισάμ Αχμέντ αλ-Τζεμπούρι με έδρα την Τουρκία, και ο Αμπντουλάχ Ισάμ Αχμάντ αλ-Τζεμπούρι, επίσης μέτοχος της Ελ-Καχίρα, υπέστησαν επίσης κυρώσεις από το OFAC.Η οργάνωση παρέχει παρατραπεζικές υπηρεσίες, εξυπηρετώντας τόσο συμβατικά νομίσματα όσο και κρυπτονομίσματα, σε οργανωμένες εγκληματικές ομάδες με έδρα τη Σουηδία, όπως το Δίκτυο Φόξτροτ (Foxtrot Network), ανέφερε το OFAC.Ο Ζαΐντ και ο Αμπντουλάχ αλ-Τζεμπούρι παρείχαν επίσης παρατραπεζικές υπηρεσίες για άλλη μια οργανωμένη εγκληματική ομάδα, πρόσθεσε το OFAC.«Η κυβέρνηση Τραμπ θα καταδιώξει ανένδοτα τους τρομοκράτες και όσους τους χρηματοδοτούν», δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ.«Είτε δρουν υπό το πρόσχημα φιλανθρωπικών οργανώσεων, επιχειρήσεων ή υπογείων χρηματοπιστωτικών δικτύων, όσοι διευκολύνουν τη Χαμάς θα αποκαλυφθούν, θα υποστούν κυρώσεις και θα λογοδοτήσουν», πρόσθεσε ο Μπέσεντ.