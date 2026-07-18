ΝΑΙ ΕΠΡΕΠΕ.... «Έπρεπε το βράδυ του πραξικοπήματος (στην τουρκία) να απελευθερώσουμε τα κατεχόμενα»

Από τα ομορφότερα και ρεαλιστικότερα που έχουμε ακούσει όλα αυτά τα χρόνια που ασχολούμαστε και αφορά εκείνη την βραδιά του πραξικοπή...







Από τα ομορφότερα και ρεαλιστικότερα που έχουμε ακούσει όλα αυτά τα χρόνια που ασχολούμαστε και αφορά εκείνη την βραδιά του πραξικοπήματος στην τουρκία...



Κατά τον κ. Ρότσα το βράδυ του πραξικοπήματος στη Τουρκία υπήρξε μια ευκαιρία η οποία είναι άγνωστο αν θα εμφανιστεί και πάλι. Οι δηλώσεις του κ. Ρότσα αποτέλεσαν εκείνες τις μέρες το κύριο θέμα συζήτησης μεταξύ των χρηστών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.





Εμείς δεν θα κρύψουμε πως εκείνη η βραδιά ήταν μια απίστευτη συγκυρία που πήγε χαμένη...

Ο Κύπριος πρώην βουλευτής του ΔΗΣΥ Χρήστος Ρότσας, πριν 5 χρόνια σε δηλώσεις του στον ραδιοφωνικό σταθμό «Πολίτης 107.6» υποστήριξε ότι το βράδυ του πραξικοπήματος στη Τουρκία, αν οι Κύπριοι ήταν προετοιμασμένοι θα μπορούσαν να απελευθερώσουν τα κατεχόμενα συλλαμβάνοντας αιχμαλώτους τους 43.000 Τούρκους στρατιώτες.Κατά τον κ. Ρότσα η Τουρκία δεν θα μπορούσε να αντιδράσει γιατί θα είχε ηττηθεί. Κατά την εκτίμηση του, θα μπορούσαν να μεταφερθούν οι Τούρκοι αιχμάλωτοι στο αεροδρόμιο Πάφου και στο ηλεκτροπαραγωγό σταθμό στο Βασιλικό ώστε να χρησιμοποιηθούν ως «ασπίδες» από επιθέσεις της Τουρκικής αεροπορίας.