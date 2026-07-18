Axios: Οι ΗΠΑ στέλνουν δεκάδες ιπτάμενα τάνκερ στο Ισραήλ ενόψει κλιμάκωσης στις επιθέσεις κατά του Ιράν

Οι ΗΠΑ φέρεται να έχουν ενημερώσει το Ισραήλ ότι στέλνουν δεκάδες επιπλέον αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού στη χώρα, καθώς ο πρόεδρος τω...

Οι ΗΠΑ φέρεται να έχουν ενημερώσει το Ισραήλ ότι στέλνουν δεκάδες επιπλέον αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού στη χώρα, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να ξεκινήσει μια ακόμη μαζική αεροπορική επίθεση εναντίον του Ιράν.Αμερικανοί και Ισραηλινοί αξιωματούχοι δηλώνουν στον αμερικανικό ιστότοπο Axios ότι ο Τραμπ θα μπορούσε να κλιμακώσει τις επιθέσεις κατά του Ιράν τις επόμενες ημέρες, μετά από έξι συνεχόμενες νύχτες αμερικανικών βομβαρδισμών στόχων σε όλο το Ιράν.Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 33 αμερικανικά αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού σταθμευμένα στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν, γεγονός που έχει εκτοπίσει άλλα αεροπλάνα που χρησιμοποιούνται για εμπορικές πτήσεις.Η υπουργός Μεταφορών Μίρι Ρεγκέβ ανακοίνωσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι ο αριθμός θα μειωθεί σε 20.Αν και η Ρεγκέβ δήλωσε ότι τα αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη θα ανακατευθυνθούν σε ισραηλινές στρατιωτικές βάσεις, η CENTCOM φέρεται να προτιμά την πρόσβαση και τις υποδομές του αεροδρομίου Μπεν Γκουριόν.Ένα ρεπορτάζ από την ισραηλινή ιστοσελίδα Ynet αναφέρει ότι τα επιπλέον αεροπλάνα που κατευθύνονται προς το Ισραήλ δεν αναμένεται να προσγειωθούν στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν και ότι έχει προγραμματιστεί να φτάνουν πέντε έως οκτώ αεροπλάνα την ημέρα.