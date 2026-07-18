Πώς η χρήση μιας ομπρέλας οδήγησε στους δράστες της φονικής εμπρηστικής επίθεσης με θύμα τη Βάγια Νέστορα -Το παζλ της Αντιτρομοκρατικής

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως από την έρευνα της Αντιτρομοκρατικής για την υπόθεση των φονικών εμπρηστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη. Σύμ...

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως από την έρευνα της Αντιτρομοκρατικής για την υπόθεση των φονικών εμπρηστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη.Σύμφωνα με αξιωματικούς της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας, οι δύο ομάδες εμπρηστών φέρονται να προέρχονται από την ίδια αναρχική ομάδα.Η πρώτη ομάδα αποτελείται από το ζευγάρι που κατηγορείται για τη δολοφονική εμπρηστική επίθεση, η οποία είχε ως συνέπεια τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Η δεύτερη αφορά μια τριάδα ανδρών, τα στοιχεία των οποίων μέχρι στιγμής δεν έχουν ταυτοποιηθεί.Αναφορά στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα έκανε ο Μάρκο Ρούμπιο -«Εκτελέστηκε γιατί η κόρη της τόλμησε να θέσει υποψηφιότητα για δημόσιο αξίωμα»Η ομπρέλα που οδήγησε τους αστυνομικούς στους υπόπτουςΤο ζευγάρι είχε καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας ήδη από τα πρώτα στάδια της έρευνας. Στο βιντεοληπτικό υλικό εμφανίζεται να κινείται περίπου στις 04:00 τα ξημερώματα, κρατώντας μια ομπρέλα.Οι αστυνομικοί φέρεται να τους εντόπισαν κατά την έξοδό τους από το ορμητήριο στην οδό Παπαδιαμάντη, την ώρα που κατευθύνονταν προς τον στόχο τους.Η χρήση της ομπρέλας, σύμφωνα με τις αρχές, είχε σκοπό την αποφυγή καταγραφής από κάμερες της περιοχής, καθώς εμφανίζονται να κάνουν το ίδιο και σε υλικό από προηγούμενες ημέρες, κατά τη διάρκεια προπαρασκευαστικών ενεργειών.Το ίδιο στοιχείο είχε απασχολήσει τις αρχές και σε παλαιότερη υπόθεση, καθώς, όπως αναφέρεται, ο επικεφαλής της αναρχικής ομάδας χρησιμοποιούσε επίσης ομπρέλα.Η σύνδεση με παλαιότερες εμπρηστικές επιθέσειςΣτην εν λόγω οργάνωση είχαν αποδοθεί το 2022 συνολικά 28 εμπρηστικές επιθέσεις. Την ίδια περίοδο είχε συλληφθεί και μια 26χρονη, στην οποία το δικαστήριο επέβαλε ποινή φυλάκισης 16 μηνών με αναστολή.Το στοιχείο της ομπρέλας φέρεται να περιόρισε τον κύκλο των υπόπτων, καθώς οδήγησε τις έρευνες των αστυνομικών σε πρόσωπα που είχαν απασχολήσει τις αρχές το 2022.Ο επικεφαλής της συγκεκριμένης ομάδας εμπρηστών αποφυλακίστηκε πριν από περίπου έξι μήνες και ερευνάται αν και κατά πόσο, αν και είχε αποστασιοποιηθεί από τη δράση της ομάδας, είχε κάποιο ρόλο στην ενέργεια.Η σύλληψη του 25χρονου και η έρευνα στην Άνω ΠόληΧθες, στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας εκτέλεσαν ένταλμα σύλληψης σε βάρος ενός 25χρονου φοιτητή.Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο 24χρονος ιδιοκτήτης του σπιτιού στην οδό Παπαδιαμάντη είχε αναφέρει κατά την απολογία του ότι είχε παραδώσει τα κλειδιά του ακινήτου στον 25χρονο. Στη συνέχεια, όπως εκτιμούν οι αρχές, τα κλειδιά κατέληξαν στο ζευγάρι της φονικής επίθεσης, τον 29χρονο και την 26χρονη.Οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνα στο σπίτι του 25χρονου στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης, όπου κατάσχεσαν κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, συσκευές αποθήκευσης ψηφιακών αρχείων, άλλα ηλεκτρονικά στοιχεία και έντυπο υλικό. Τα κατασχεθέντα αναμένεται να εξεταστούν από τα εγκληματολογικά εργαστήρια.