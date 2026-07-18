Σαν σήμερα 18 Ιουλίου 2002... Η Ελληνική Αστυνομία ανακοινώνει την εξάρθρωση της «17 Νοέμβρη»

18 Ιουλίου 2002... αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ., Φώτης Νασιάκος, ανακοινώνει και επισήμως ότι οι Αρχές προχώρησαν, ουσιαστικά, στην εξάρθρωση του εκτ...





Την ίδια ημέρα οδηγούνται στον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών, Σωτήρη Μπάγια, και κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας οι τρεις πρώτοι κατηγορούμενοι για συμμετοχή στην τρομοκρατική οργάνωση, Χριστόδουλος Ξηρός, Βα σίλης Ξηρός και Διονύσης Γεωργιάδης.

18 Ιουλίου 2002... αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ., Φώτης Νασιάκος, ανακοινώνει και επισήμως ότι οι Αρχές προχώρησαν, ουσιαστικά, στην εξάρθρωση του εκτελεστικού πυρήνα της τρομοκρατικής οργάνωσης «17 Νοέμβρη», ενώ αποδίδει στον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο τον ρόλο του καθοδηγητή και συγγραφέα των προκηρύξεων.