Type 214: Διαδοχικές συναντήσεις στο ΓΕΝ για το πρόγραμμα Εκσυγχρονισμού Μέσης Ζωής των υποβρυχίων «ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ»

onalert.gr_«Πυρετώδεις» είναι οι διαπραγματεύσεις στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού για το επόμενο κρίσιμο πρόγραμμα – την αναβάθμιση μέσης ζ...

onalert.gr_«Πυρετώδεις» είναι οι διαπραγματεύσεις στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού για το επόμενο κρίσιμο πρόγραμμα – την αναβάθμιση μέσης ζωής των υποβρυχίων Type 214 κλάσης «ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ».Είναι άμεση προτεραιότητα για το Ναυτικό Επιτελείο η δρομολόγηση του προγράμματος Εκσυγχρονισμού Μέσης Ζωής (ΕΜΖ/MLU) για τα τέσσερα υποβρύχια Type 214 κλάσης «ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ», καθώς τα παλαιότερα Type 209 βρίσκονται σε διαδικασία απόσυρσης, εκτός από το αναβαθμισμένο «ΩΚΕΑΝΟΣ».Όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ), από την Τρίτη 7 έως την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026, πραγματοποιήθηκαν στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού συναντήσεις με εκπροσώπους των εταιρειών «TKMS» και «ΑΚΜΟΝ» με αρμόδιους επιτελείς του ΓΕΝ.Στις συναντήσεις συμμετείχαν οι: κ. Gerrit von der Heyde (Senior Proposal Manager TKMS), κ. Henrik von Loevenich (Head of International Customer Relations), κ. Thomas Ruckert (Sales Vice President), κ. Theo Belle (Regional Sales Manager), κ. Αναστάσιος Ροζόλης (Εκτελεστικός Διευθυντής – ΑΚΜΩΝ) και κ. Ευάγγελος Κουτσολέλος (Technical Director – AKMΩΝ).Επίσης, την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2026, πραγματοποιήθηκε στο ΓΕΝ συνάντηση με εκπρόσωπο της εταιρείας «GABLER», τον κ. Thorsten Klemann (Senior Sales Manager EMEA), με αρμόδιους επιτελείς του ΓΕΝ.Στη συνέχεια, την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026, πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη με εκπροσώπους της εταιρείας «HENSOLDT», κ. Matteo Nespoli (Sales Manager, Maritime Optronics) και κ. Θεόδωρο Τσιτούρα (Director International Business Development Greece & Cyprus).Την ίδια ημέρα, πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη με εκπροσώπους της εταιρείας «ΑΒΒ», κ. Oliver Andersen (Sales Specialist), κ. Arvid Merkert (Senior R&D Engineer), κ. Αντώνιο Δημητρακόπουλο (Marine Service Manager), και κ. Γεώργιο Παυλίδη (Sales Specialist ).Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων και των τηλεδιασκέψεων, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΥΠΕΘΑ, συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στο Πρόγραμμα Εκσυγχρονισμού Μέσης Ζωής των Υποβρυχίων Type 214.Το επόμενο βήμα για το Πολεμικό Ναυτικό, μετά την αναβάθμιση των 214, είναι η απόκτηση τεσσάρων νέων υποβρυχίων.