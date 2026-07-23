Ανχης Π. Κουρούπης: Με μόνο δύο Λόχους αντιμετώπισε το πρώτο κύμα της εισβολής στην Κερύνεια

Στις 22 Ιουλίου 1974, Ο Αντισυνταγματάρχης Παύλος Κουρούπης, διοικητής του 251 ΤΠ, μετά από 2,5 ημέρες ισχυρή άμυνα που αντέταξε στην του...
Στις 22 Ιουλίου 1974, Ο Αντισυνταγματάρχης Παύλος Κουρούπης, διοικητής του 251 ΤΠ, μετά από 2,5 ημέρες ισχυρή άμυνα που αντέταξε στην τουρκική αποβατική δύναμη, αντεπιτέθηκε με τους άντρες του κατά των τουρκικών δυνάμεων, δέχτηκε σφοδρά πυρά και έκτοτε η τύχη του αγνοείται.
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