Αδήλωτες περιουσίες εκατομμυρίων ευρώ αποκάλυψε έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος

Η επιλογή χιλιάδων υπόχρεων να μην υποβάλουν δήλωση πόθεν έσχες ή να καταθέσουν μια κενή φόρμα αποτέλεσε την αφετηρία μιας εκτεταμένης έρ...

Η επιλογή χιλιάδων υπόχρεων να μην υποβάλουν δήλωση πόθεν έσχες ή να καταθέσουν μια κενή φόρμα αποτέλεσε την αφετηρία μιας εκτεταμένης έρευνας της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, η οποία αποκάλυψε αδήλωτες περιουσίες εκατομμυρίων ευρώ και άνοιξε τον δρόμο για ποινικές και καταλογιστικές διαδικασίες.Σύμφωνα με πληροφορίες, η Αρχή, υπό τον επίτιμο αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπο Βουρλιώτη, έθεσε στο μικροσκόπιο 8.650 υπόχρεους κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026. Με τη βοήθεια διασταυρώσεων στοιχείων, τραπεζικών δεδομένων και σύγχρονων εργαλείων ανάλυσης κινδύνου, οι ελεγκτές χαρτογράφησαν το πραγματικό οικονομικό προφίλ όσων επιχείρησαν να αποφύγουν τον έλεγχο.Τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν οδήγησαν σε σημαντικά ευρήματα. Από τις περίπου 8.000 περιπτώσεις μη υποβολής δήλωσης, σε 350 εντοπίστηκαν αδήλωτα περιουσιακά στοιχεία μέσης αξίας περίπου 900.000 ευρώ. Παράλληλα, από τις 650 περιπτώσεις «λευκών» δηλώσεων, σε 80 πρόσωπα αποκαλύφθηκαν περιουσιακά στοιχεία μέσης αξίας περίπου ενός εκατομμυρίου ευρώ, τα οποία δεν είχαν δηλωθεί. Συνολικά, 430 υπόχρεοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με ευρήματα που αφορούν αποκρυβένες περιουσίες και εισοδήματα.Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι περισσότερες υποθέσεις αφορούν στελέχη οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, πανεπιστημίων, πολεοδομιών, νοσοκομείων, δημοσιογράφους, αλλά και πρόσωπα που συνεργάζονται συμβατικά με το Ελληνικό Δημόσιο.Για κάθε υπόθεση που ολοκληρώνεται σχηματίζεται σχετικός φάκελος, ο οποίος διαβιβάζεται στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τον καταλογισμό των αδήλωτων ποσών, αλλά και στον αρμόδιο εισαγγελέα, προκειμένου να εξεταστεί αν στοιχειοθετούνται ποινικά αδικήματα, τα οποία, ανάλογα με τα ευρήματα, μπορεί να είναι ακόμη και κακουργηματικής μορφής.Η έρευνα της Αρχής συνεχίζεται, τόσο για νέα πρόσωπα όσο και για διαφορετικές χρονικές περιόδους, με στόχο τον εντοπισμό και άλλων περιπτώσεων απόκρυψης περιουσιακών στοιχείων.