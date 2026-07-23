Αρχιλοχίας (ΤΘ) Αθ. Φωτόπουλος : Πώς έπεσε ηρωικά στη μάχη του Αεροδρομίου της Λευκωσίας

Σαν σήμερα, στις 22 Ιουλίου 1974, ο Αρχιλοχίας (ΤΘ) Αθανάσιος Φωτόπουλος, έπεσε ηρωικά μαχομενος κατά τη μάχη του Αεροδρομίου της Λευκωσια...

Σαν σήμερα, στις 22 Ιουλίου 1974, ο Αρχιλοχίας (ΤΘ) Αθανάσιος Φωτόπουλος, έπεσε ηρωικά μαχομενος κατά τη μάχη του Αεροδρομίου της Λευκωσιας,της οποίας υπήρξε ο μοναδικός νεκρός από ελληνικής πλευράς!!Οι Τούρκοι πάρα την ανακωχή που έχουν υπογράψει, εκδηλώνουν ισχυρή επίθεση μεγέθους ενισχυμένου Συντάγματος κατά του διεθνούς αερολιμένα Λευκωσιας με σκοπό να το καταλάβουν.Το αεροδρόμιο υπερασπίζεται η Α’ Μοίρα Καταδρομων με δύναμη περίπου 350 Ανδρών.Την στιγμή της κορύφωσης της μάχης και κατά την έλευση του ο διοικητής της Μοίρας Ταγματάρχης Παπαμελετιου προς τον κυρίως χώρο του αεροδρομίου, καθηλώνεται από πυκνά τουρκικά πυρά.Ο Ήρωας Αρχιλοχιας Φωτόπουλος Αρχηγός Πληρώματος Άρματος Τ-34 /85 του μοναδικού άρματος που υπήρχε τη στιγμή εκείνη στο αεροδρόμιο κινήθηκε προς το μέρος του με σκοπό να τον απεγκλωβίσει.Την στιγμή που το Τεθωρακισμένο πλησιάζει το σημείο όπου βρίσκεται το τζιπάκι με τον διοικητή της Μοίρας, ο Αρχιλοχιας έχει βγει ακάλυπτος στον πύργο του άρματος και με το πολυβόλο του πύργου βάλει κατά των επιτιθέμενων τουρκικών δυνάμεων προσπαθώντας να τις καθηλώσει και να απεγκλωβίσει τον Ταγματάρχη.Την ώρα εκείνη τουρκική σφαίρα πιθανών ελεύθερου σκοπευτή τον βρίσκει στην καρωτίδα και τον αφήνει επί τόπου περνώντας τον στο πάνθεον των Ηρωων!!ΑΘΑΝΑΤΟΣ…Η παράδοση του αεροδρομίου στον … ΟΗΕ24 Ιουλίου 1974: Καναδοί δίνουν πληροφορίες στους τούρκους για τις κινήσεις των Ελλήνων Καταδρομέων και ο αγώνας γίνεται σκληρότατος…Η Α’ Μοίρα μεταφέρθη με λεωφορεία της συγκοινωνίας, με κάθε μυστικότητα και με τους καταδρομείς να κρύβονται ώστε να μην φαίνονται απ’ έξω. Τα λεωφορεία διέτρεξαν παραπλανητικές διαδρομές ώστε να μην κινήσουν υποψίες και τελικά κατέληξαν στο αεροδρόμιο (Λευκωσία).Ο λόγος της μυστικότητος ήτο ότι οι Άγγλοι καθώς και οι Καναδοί του ΟΗΕ λειτουργούσαν ως κατάσκοποι υπέρ των Τούρκων. Με την μυστική άφιξή τους στο αεροδρόμιο έλαβαν αμέσως τέτοιες θέσεις μάχης ώστε να προστατεύουν από παντού τον χώρο.Οι Τούρκοι, νομίζοντας ότι το αεροδρόμιο διέθετε περί τους 150 άνδρες και μη γνωρίζοντας την άφιξη της Α’ Μοίρας, έστειλε δύναμη 700 περίπου ανδρών οι οποίοι τελικώς εξοντώθησαν.Οι Καναδοί επληροφόρησαν τους Τούρκους περί των Ελλήνων Καταδρομέων και ο αγών έγινε σκληρότατος αφού οι Τούρκοι έρριψαν στην μάχη άλλους 2.000 άνδρες. Οι τουρκικές απώλειες ήταν τεράστιες.Τελικώς, κατόπιν επιμόνων και αυστηρών διαταγών του ΓΕΕΦ, την Τετάρτη 24 Ιουλίου 1974 το αεροδρόμιο παρεδόθη στον ΟΗΕ και παρέμεινε μη τουρκικό υπό τον έλεγχο του ΟΗΕ μέχρι σήμερα.Η Α’ ΜΚ παρέμεινε στην Κύπρο και πολέμησε τον ΑΤΤΙΛΑ ΙΙ σαν 35η Μ.Κ.