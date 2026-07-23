Μυστικές υπηρεσίες ερευνούν εάν η Ρωσία «καθοδηγεί» ιρανικές επιθέσεις σε αμερικανικούς στόχους

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται εκτεταμένη έρευνα των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών προκειμένου να διαπιστωθεί εάν το Κρεμλίνο παρείχε στ...

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται εκτεταμένη έρευνα των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών προκειμένου να διαπιστωθεί εάν το Κρεμλίνο παρείχε στην Τεχεράνη κρίσιμα δεδομένα στοχοποίησης ή προηγμένα συστήματα δορυφορικής πλοήγησης, διευκολύνοντας τα ιρανικά πληγματικά χτυπήματα κατά μυστικών εγκαταστάσεων της CIA στη Σαουδική Αραβία και το Ιράκ.Σύμφωνα με τέσσερις πηγές από τον χώρο της ασφάλειας, παρότι η Ουάσιγκτον δεν έχει καταλήξει ακόμη σε οριστικά συμπεράσματα για την άμεση εμπλοκή της Μόσχας, η χειρουργική ακρίβεια και η αποτελεσματικότητα των επιθέσεων έχουν σημάνει συναγερμό στο αμερικανικό Πεντάγωνο και τις μυστικές υπηρεσίες.Η παρούσα έρευνα αποτελεί την πρώτη επίσημη διερεύνηση για το ενδεχόμενο στοχευμένης ρωσικής συνδρομής κατά αμερικανικών δομών πληροφοριών, διευρύνοντας τις μέχρι τώρα εκτιμήσεις που περιορίζονταν σε παροχή γενικών δεδομένων στόχευσης.Στο στόχαστρο των επιθέσεων βρέθηκαν τουλάχιστον δύο κομβικές εγκαταστάσεις της CIA: ο κεντρικός σταθμός της υπηρεσίας που στεγάζεται εντός της αμερικανικής πρεσβείας στο Ριάντ, καθώς και μια απόρρητη υποδομή στο ανατολικό Ιράκ.Παράλληλα, στοχοποιήθηκαν από μία έως δώδεκα επιπλέον κρυφές εγκαταστάσεις στην ευρύτερη περιοχή, μεταξύ των οποίων ασφαλή καταφύγια, εφοδιαστικοί κόμβοι και σταθμοί παρακολούθησης.Εσωτερικό υπόμνημα δυτικής υπηρεσίας πληροφοριών καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η Ρωσία διαδραμάτισε πιθανότατα άμεσο ρόλο στον εντοπισμό των αμερικανικών υποδομών στη Μέση Ανατολή.Το κλίμα ανησυχίας επιδεινώθηκε περαιτέρω μετά από θανατηφόρα πυραυλική επίθεση σε αεροπορική βάση της Ιορδανίας, που στοίχισε τη ζωή σε δύο στρατιώτες.Αναλυτές ασφαλείας επισημαίνουν ότι η Μόσχα αναβάθμισε δραστικά την επιχειρησιακή ικανότητα των ιρανικών drones Shahed-136, εξοπλίζοντάς τα με το σύστημα δορυφορικής πλοήγησης Kometa-M.Η συγκεκριμένη τεχνολογία προσφέρει συντριπτικά μεγαλύτερη ακρίβεια και υψηλή αντοχή απέναντι σε συστήματα ηλεκτρονικών παρεμβολών (jamming) σε σχέση με την εγχώρια ιρανική τεχνολογία.Χαρακτηριστική της νέας αυτής επιχειρησιακής τακτικής ήταν η επίθεση στην αμερικανική πρεσβεία στο Ριάντ.Δύο αναβαθμισμένα Shahed εκτέλεσαν σε συντονισμένο διπλό χρόνο: το πρώτο drone δημιούργησε ρήγμα σε ευάλωτο σημείο της εξωτερικής τοιχοποιίας, επιτρέποντας στο δεύτερο να εισχωρήσει στο εσωτερικό του κτιρίου και να πυροδοτηθεί.Παρότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί, οι αμερικανικές Αρχές εξετάζουν αν ο σταθμός της CIA αποτελούσε εξαρχής τον πρωταρχικό στόχο βάσει ρωσικών πληροφοριών ή αν επλήγη συμπτωματικά στο πλαίσιο γενικότερου χτυπήματος στην πρεσβεία.Από την πλευρά του, το Κρεμλίνο απορρίπτει κατηγορηματικά τις κατηγορίες, χαρακτηρίζοντας τις αναφορές για μεταφορά στρατιωτικής τεχνολογίας προς το Ιράν ως ανυπόστατα δημοσιεύματα.