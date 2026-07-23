Απίθανο έγχρωμο βίντεο από την Αθήνα του 1961... όταν ακόμη κυκλοφορούσαν και «ΡΕΟ» στους δρόμους

Το υπέροχο video έδωσε στη δημοσιότητα η British Pathe και είναι ένα τουριστικό αφιέρωμα στην παλιά Αθήνα από το 1961! Απολαύστε το.Tότε που οι γειτονιές της Αθήνας μύριζαν γιασεμί και οι άνθρωποι έλεγαν καλημέρα σε όλο τον κόσμο.Λόντρα, Παρίσι, Νιου-Γιορκ, Βουδαπέστη, Βιέννη,μπρος στην Αθήνα, καμιά σας, καμιά σας δεν βγαίνειγιατί είναι πάντα γιομάτες με ρόδα οι ποδιές τηςκι άσπρες δαντέλες, τυλίγουν τις ακρογιάλιές της…Τους στίχους αυτούς που τραγούδησε μοναδικά η Σοφία Βέμπο θα σας θυμίσει αυτό το υπέροχο βίντεο που περιλαμβάνεται στο αρχείο της British Pathe, στο οποίο μεταξύ άλλων θα δείτε την πλατεία Συντάγματος, το παλιό αεροδρόμιο του Ελληνικού, τη Διονυσίου Αρεοπαγίτου και την Πλάκα.