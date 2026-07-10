Τρεις Στρατιωτικές ανάμεσα στις 10 σχολές με την μεγαλύτερο άνοδο στις βάσεις μετά τις αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις

Ορατούς καρπούς άρχισε να αποφέρει η «Νέα Δομή των Ενόπλων Δυνάμεων», αλλά και οι εμβληματικές μεταρρυθμίσεις που τη συνοδεύουν, ως την ε...





Την αλλαγή κατεύθυνσης, πάντως, σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές, όποτε οι Στρατιωτικές Σχολές εμφάνιζαν χαμηλή ζήτηση, αντανακλά φέτος και το γεγονός ότι καλύφθηκαν όλες οι προβλεπόμενες θέσεις πλην της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, κάτι που δεν συνέβαινε στο πρόσφατο παρελθόν.





Ορατούς καρπούς άρχισε να αποφέρει η «Νέα Δομή των Ενόπλων Δυνάμεων», αλλά και οι εμβληματικές μεταρρυθμίσεις που τη συνοδεύουν, ως την επιλογή των υποψηφίων στις φετινές Πανελλαδικές εξετάσεις να ακολουθήσουν στρατιωτική καριέρα.Δεν είναι μόνο η πρόσβαση στις Στρατιωτικές Σχολές, που επιτράπηκε φέτος για πρώτη φορά από όλα τα επιστημονικά πεδία.Απεναντίας, η αύξηση του μισθού για τους Σπουδαστές, η ενσωμάτωση της υψηλής τεχνολογίας στις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, αλλά και η γενικευμένη καμπάνια προσέλκυσης νέων επαγγελματικών στελεχών από τα Επιτελεία, όπως είχε μεταδώσει το protothema, φαίνεται πως άρχισαν να λειτουργούν.Για του λόγου το αληθές ανάμεσα στις 10 Σχολές με τη μεγαλύτερη άνοδο στις φετινές βάσεις συγκαταλέγονται:- Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων – Σώματα: άνοδος 3.895 μορίων.- Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων – Σώματα, ειδική κατηγορία: άνοδος 2.695 μορίων.- ΣΜΥΑ – Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης: άνοδος 2.590 μορίων.Στον αντίποδα, στις 10 Σχολές με τη μεγαλύτερη πτώση στις φετινές Βάσεις εμφανίζεται η:Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών – Σώματα: πτώση 1.960 μορίων.Πλήρης κάλυψη