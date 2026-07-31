Εκκενώνεται το Πόρτο Γερμενό προς Μάνδρα λόγω της φωτιάς στον Άγιο Βασίλειο Βοιωτίας! Μπαίνει στην Αττική η φωτιά!

Δύο τα πύρινα μέτωπα που καίνε στη Βοιωτία. Εκκενώνεται το Πόρτο Γερμενό και το Προσήλι, προς Μάνδρα μέσω Βιλίων κατευθύνονται οι κάτοικοι...



Σπίτια παραδόθηκαν στις φλόγες στον Άγιο Βασίλειο Βοιωτίας.



Είχαν προηγηθεί Μηνύματα για εκκένωση σε Άγιο Βασίλειο, ΆγιοΝικόλαο, Αλυκή και Ξηρονομή Βοιωτίας.









Δύο τα πύρινα μέτωπα που καίνε στη Βοιωτία. Εκκενώνεται το Πόρτο Γερμενό και το Προσήλι, προς Μάνδρα μέσω Βιλίων κατευθύνονται οι κάτοικοι. Ανεξέλεγκτο καίει το μέτωπο στον Άγιο Βασίλειο.Κάτοικοι του Αγίου Βασιλείου αρνούνται να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους Άλλοι κάτοικοι περιμένουν με τα αυτοκίνητά τους στην παραλία του χωριού της Βοιωτίας.