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ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΣΚΛΑΒΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ

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Εκκενώνεται το Πόρτο Γερμενό προς Μάνδρα λόγω της φωτιάς στον Άγιο Βασίλειο Βοιωτίας! Μπαίνει στην Αττική η φωτιά!

Ιουλίου 31, 2026

  Δύο τα πύρινα μέτωπα που καίνε στη Βοιωτία. Εκκενώνεται το Πόρτο Γερμενό και το Προσήλι, προς Μάνδρα μέσω Βιλίων κατευθύνονται οι κάτοικοι...

 



Δύο τα πύρινα μέτωπα που καίνε στη Βοιωτία. Εκκενώνεται το Πόρτο Γερμενό και το Προσήλι, προς Μάνδρα μέσω Βιλίων κατευθύνονται οι κάτοικοι. Ανεξέλεγκτο καίει το μέτωπο στον Άγιο Βασίλειο.
 
Σπίτια παραδόθηκαν στις φλόγες στον Άγιο Βασίλειο Βοιωτίας.

Κάτοικοι του Αγίου Βασιλείου αρνούνται να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους Άλλοι κάτοικοι περιμένουν με τα αυτοκίνητά τους στην παραλία του χωριού της Βοιωτίας.

Είχαν προηγηθεί Μηνύματα για εκκένωση σε Άγιο Βασίλειο, ΆγιοΝικόλαο, Αλυκή και Ξηρονομή Βοιωτίας.


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