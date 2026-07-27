Κωνσταντίνος Λαιμοδέτης... Αθάνατος! Θρήνος στην κηδεία του 27χρονου Ανθυποπυραγού που έχασε τη ζωή του στο Γύθειο!

Στο Αγρίνιο εκτυλίσσονται σήμερα στιγμές βαθιάς συγκίνησης, καθώς συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι από το Πυροσβεστικό Σώμα και πλήθος κόσμου...





Photo / ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΕΡΒΙΣΗΣ / EUROKINISSI Photo / ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΕΡΒΙΣΗΣ / EUROKINISSI



Η καμπάνα του ναού χτυπούσε πένθιμα, ενώ οι σημαίες κυμάτιζαν μεσίστιες. Το τελευταίο «αντίο» ήταν βουβό, γεμάτο δάκρυα, σφιχτές αγκαλιές και πρόσωπα σκυθρωπά. Κανείς δεν μπορούσε να πιστέψει πως ένας άνθρωπος μόλις 27 ετών, με όνειρα και μια ολόκληρη ζωή μπροστά του, επέστρεφε στην ιδιαίτερη πατρίδα του μόνο για το τελευταίο του ταξίδι. Photo / ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΕΡΒΙΣΗΣ / EUROKINISSIPhoto / ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΕΡΒΙΣΗΣ / EUROKINISSIΗ καμπάνα του ναού χτυπούσε πένθιμα, ενώ οι σημαίες κυμάτιζαν μεσίστιες. Το τελευταίο «αντίο» ήταν βουβό, γεμάτο δάκρυα, σφιχτές αγκαλιές και πρόσωπα σκυθρωπά. Κανείς δεν μπορούσε να πιστέψει πως ένας άνθρωπος μόλις 27 ετών, με όνειρα και μια ολόκληρη ζωή μπροστά του, επέστρεφε στην ιδιαίτερη πατρίδα του μόνο για το τελευταίο του ταξίδι.





Photo / ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΕΡΒΙΣΗΣ / EUROKINISSI Photo / ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΕΡΒΙΣΗΣ / EUROKINISSI



Οι συνάδελφοί του, φορώντας τις στολές τους και με εμφανή τη συγκίνησή τους, στάθηκαν δίπλα στο φέρετρο αποδίδοντας τις προβλεπόμενες τιμές σε έναν νέο αξιωματικό που υπηρέτησε το Πυροσβεστικό Σώμα με αίσθημα ευθύνης, αφοσίωση και αυταπάρνηση μέχρι την τελευταία στιγμή.



Ο Κωνσταντίνος Λαιμοδέτης, ο οποίος υπηρετούσε ως υποδιοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στο Γύθειο, έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια της μάχης με τις φλόγες στην περιοχή του Αγερανού.



Ο νεαρός αξιωματικός ήταν από το Αγρίνιο, με τη δυσάρεστη είδηση του θανάτου του να προκαλεί απέραντη θλίψη στην οικογένειά του, την τοπική κοινωνία αλλά και το Πυροσβεστικό Σώμα. Ο 27χρονος ήταν γιος εκπαιδευτικού από τον Άγιο Κωνσταντίνο Αγρινίου, το μοναδικό παιδί της οικογένειας. Photo / ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΕΡΒΙΣΗΣ / EUROKINISSIPhoto / ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΕΡΒΙΣΗΣ / EUROKINISSIΟι συνάδελφοί του, φορώντας τις στολές τους και με εμφανή τη συγκίνησή τους, στάθηκαν δίπλα στο φέρετρο αποδίδοντας τις προβλεπόμενες τιμές σε έναν νέο αξιωματικό που υπηρέτησε το Πυροσβεστικό Σώμα με αίσθημα ευθύνης, αφοσίωση και αυταπάρνηση μέχρι την τελευταία στιγμή.Ο Κωνσταντίνος Λαιμοδέτης, ο οποίος υπηρετούσε ως υποδιοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στο Γύθειο, έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια της μάχης με τις φλόγες στην περιοχή του Αγερανού.Ο νεαρός αξιωματικός ήταν από το Αγρίνιο, με τη δυσάρεστη είδηση του θανάτου του να προκαλεί απέραντη θλίψη στην οικογένειά του, την τοπική κοινωνία αλλά και το Πυροσβεστικό Σώμα. Ο 27χρονος ήταν γιος εκπαιδευτικού από τον Άγιο Κωνσταντίνο Αγρινίου, το μοναδικό παιδί της οικογένειας.

Στο Αγρίνιο εκτυλίσσονται σήμερα στιγμές βαθιάς συγκίνησης, καθώς συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι από το Πυροσβεστικό Σώμα και πλήθος κόσμου αποχαιρετούν τον 27χρονο πυροσβέστη Κωνσταντίνο Λαιμοδέτη, ο οποίος έχασε τη ζωή του ενώ κατευθυνόταν για να συνδράμει στην κατάσβεση της μεγάλης πυρκαγιάς στο Γύθειο.Οι πιο σπαρακτικές εικόνες είναι εκείνες των γονιών του, που καλούνται να πουν το τελευταίο «αντίο» στο μοναχοπαίδι τους. Ο προαύλιος χώρος του Ιερού Ναού Αγίου Κωνσταντίνου στο Αγρίνιο έχει γεμίσει από στεφάνια, ενώ η σορός του 27χρονου πυροσβέστη έφτασε σκεπασμένη με την ελληνική σημαία, προκαλώντας έντονη συγκίνηση σε όσους βρέθηκαν εκεί.Η εξόδιος ακολουθία τελείται με τιμές ήρωα, τις οποίες αποδίδει το Πυροσβεστικό Σώμα, παρουσία της φυσικής και της πολιτικής ηγεσίας.