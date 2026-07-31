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Ορμούζ: Οι Φρουροί της Επανάστασης έπληξαν δύο τάνκερ που διέσχιζαν το στενό υπό αμερικανική συνοδεία

Ιουλίου 31, 2026

   Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι έπληξαν δύο δεξαμενόπλοια που επιχειρούσαν να διασχίσουν στο Στενό του Ορμούζ υπό αμε...

  


Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι έπληξαν δύο δεξαμενόπλοια που επιχειρούσαν να διασχίσουν στο Στενό του Ορμούζ υπό αμερικανική αεροπορική συνοδεία.

Τα τάνκερ, που δεν ακολουθούσαν την διαδρομή που έχει χαράξει το Ιράν στον θαλάσσιο δίαυλο, «επλήγησαν και διέκοψαν τον πλουν, ενώ τέσσερα άλλα τάνκερ άλλαξαν πορεία και επέστρεψαν στις προηγούμενες θέσεις τους», αναφέρεται στην ανακοίνωση των Φρουρών.

Πηγή: skai.gr

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