Μη γίνεις επικίνδυνος... Ο αφυδατωμένος οδηγός αντιδρά σαν να έχει πιει τέσσερα ποτήρια κρασί









Βρισκόμαστε στα μέσα του καλοκαιριού, όπου οι περισσότεροι από εμάς προγραμματίζουμε τις διακοπές μας, με το αυτοκίνητο να αποτελεί το βασικό μέσο των εξορμήσεών μας. Όταν έχουμε προγραμματίσει μία διαδρομή αρκετών εκατοντάδων χιλιομέτρων, απαραιτήτως πρέπει, εκτός από το να προετοιμάσουμε σωστά το όχημά μας, να προετοιμαστούμε και εμείς ως οδηγοί για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις αυξημένες ανάγκες ενός πολύωρου ταξιδιού.Το φαγητό παίζει σημαντικό ρόλο στην οδήγησή μας. Οι λανθασμένες επιλογές φαγητού μπορεί να προκαλέσουν υπνηλία, κόπωση, άγχος ή αναστάτωση στο στομάχι, που στη συνέχεια θα επηρεάσει τη συγκέντρωσή μας. Αυτό μπορεί να αυξήσει σημαντικά τον κίνδυνο ατυχήματος. Ο οδηγός θα πρέπει κάθε στιγμή να είναι σε άριστη κατάσταση και οι οδηγικές ικανότητές του να είναι σε υψηλό επίπεδο.Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι στην οδήγηση ο οργανισμός καίει σχεδόν τις ίδιες θερμίδες με αυτές που καίμε σε κατάσταση ηρεμίας. Για αυτόν τον λόγο, ο οδηγός δεν απαιτεί μεγάλη πρόσληψη τροφής για να ανταποκριθεί στις ανάγκες της οδήγησης. Θα πρέπει να συνεχίσει τις ίδιες διατροφικές συνήθειες, όπως θα έκανε όταν θα έμενε σπίτι του. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να οδηγεί με άδειο στομάχι, γιατί κάτι τέτοιο μπορεί να δημιουργήσει πονοκέφαλο ή μικρή ζάλη. Το μυστικό είναι μικρές ποσότητες σε τακτά χρονικά διαστήματα. Μεγάλα γεύματα οδηγούν σε υπνηλία, κοιλιακούς πόνους, καούρα και αέρια. Δηλαδή, όλα αυτά τα συμπτώματα που περιορίζουν την ικανότητα της οδήγησης.Σύμφωνα με έρευνες, μετά το γεύμα έχει αποδειχθεί ότι η απόδοση του οδηγού μειώνεται κατά 10%. Τα τρόφιμα που πρέπει να αποφεύγουμε λίγο πριν οδηγήσουμε είναι τα τηγανητά, τα πικάντικα και οι πολλές σάλτσες. Επίσης, όταν έχουμε να κάνουμε πολύωρη διαδρομή καλό είναι να αποφεύγουμε μεγάλες ποσότητες υδατανθράκων.Σύμφωνα με μελέτη του Πανεπιστημίου Loughborough και του European Hydration Institute, οι οδηγοί που δεν είναι επαρκώς ενυδατωμένοι κάνουν λάθη παρόμοια με εκείνους που έχουν στο αίμα τους επίπεδο αλκοόλ 0,8γρ/λίτρο. Είναι, δηλαδή, σαν να έχουν πιει τέσσερα ποτήρια κρασί. Η αφυδάτωση μπορεί να οδηγήσει, σύμφωνα με τους γιατρούς, σε ζάλη, εμετό και στις πιο ακραίες περιπτώσεις, σε απώλεια συνείδησης. Επίσης, τα ενεργειακά ποτά κατά τη διάρκεια της οδήγησης βοηθούν σε μεγάλο βαθμό.Τέλος, μία μελέτη του Πανεπιστημίου του Λιντς καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο χρόνος αντίδρασης αυξάνεται, ενώ το φαγητό μειώνεται. Στην Ισπανία, για παράδειγμα, οι οδηγοί που θα εντοπιστούν να έχουν μειωμένη αντίδραση για οποιοδήποτε λόγο πληρώνουν πρόστιμο 200 ευρώ και στη Μ. Βρετανία 100 λίρες και απώλεια τριών βαθμών στην άδεια οδήγησης. Αυτός, άλλωστε, είναι και ένας από τους λόγους που στις εθνικές οδούς -ανά λίγα χιλιόμετρα- υπάρχουν χώροι ανάπαυσης και ξεκούρασης των οδηγών.