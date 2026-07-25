Μαχητικά αεροσκάφη Βουλγαρίας, Ελλάδας, Ρουμανίας στην άσκηση «Θρακική Οχιά»

Στην κοινή αεροπορική άσκηση με την ονομασία «Θρακική Οχιά» στην αεροπορική βάση Μπεζμέρ της Βουλγαρίας συμμετέχουν οι Πολεμικές Αεροπορ...

Στην κοινή αεροπορική άσκηση με την ονομασία «Θρακική Οχιά» στην αεροπορική βάση Μπεζμέρ της Βουλγαρίας συμμετέχουν οι Πολεμικές Αεροπορίες της Βουλγαρίας, της Ελλάδας και της Ρουμανίας, σύμφωνα με τα βουλγαρικά μέσα ενημέρωσης.Η άσκηση πραγματοποιήθηκε από τη Δευτέρα 20 Ιουλίου έως σήμερα Παρασκευή με τη συμμετοχή των αεροπόρων της Ελλάδας και της Ρουμανίας, ανακοίνωσε το Υπουργείο Άμυνας.Σύμφωνα με το σενάριο, πληρώματα αεροσκαφών MiG-29, F-16 Block 70, L-39 ZA από την 3η Αεροπορική Βάση, Su-25 από την 22η Αεροπορική Βάση – Bezmer και ελικόπτερα AS 532AL “Cougar” και Mi-17 από την 24η Αεροπορική Βάση – Krumovo πραγματοποίησαν πτήσεις εκπαίδευσης πτήσεων σε όλο το φάσμα των καθηκόντων των αεροπορικών κλάδων μαζί με τα ελληνικά μαχητικά F-16 Block 50 και το ρουμανικό F-16 MLU.Ελλάδα τουριστικός οδηγόςΗ εκπαίδευση περιελάμβανε επίσης υπολογισμούς από τις συστοιχίες του συστήματος αεράμυνας “2K12” από τη Στάρα Ζαγόρα, οι οποίες παρείχαν κάλυψη αντιαεροπορικών πυραύλων σε στρατηγικά σημαντικές περιοχές και τοποθεσίες.Οι συμμετέχουσες δυνάμεις και τα μέσα πραγματοποίησαν τις τακτικές τους ενέργειες υπό τη διοίκηση της Βάσης Διοίκησης, Ελέγχου και Επιτήρησης της Σόφιας.Η κοινή πτητική άσκηση «Θρακική Οχιά» σηματοδότησε την τέταρτη έκδοσή της φέτος. Πραγματοποιείται στον βουλγαρικό εναέριο χώρο και παρέχει την ευκαιρία στις συμμετέχουσες χώρες να βελτιώσουν την εμπειρία τους στον συντονισμό και την αλληλεπίδραση κατά τη διεξαγωγή κοινών αεροπορικών επιχειρήσεων και να εφαρμόσουν αποτελεσματικά τις διαδικασίες για την εργασία σε διεθνές περιβάλλον.Dnes.dir.bg