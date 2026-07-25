Ρέθυμνο: Εξιχνιάστηκε η υπόθεση με το κόψιμο της γλώσσας 69χρονου κτηνοτρόφου - 6 οι εμπλεκόμενοι

Εξιχνιάστηκε μετά από περίπου δύο χρόνια από την ασφάλεια Ρεθύμνου η υπόθεση της αποτρόπαιας επίθεσης που σημειώθηκε τον Σεπτέμβριο του ...



Η δύσκολη έρευνα και ο «εσωτερικός κοριός»



Η εξιχνίαση της υπόθεσης αποτέλεσε μία από τις δυσκολότερες έρευνες των τελευταίων ετών. Όπως επισημαίνουν αστυνομικές πηγές ο χώρος της επίθεσης ήταν ένα απομακρυσμένο και ερημικό σημείο και δεν υπήρχαν κάμερες, γεγονός που δυσκόλεψε τις έρευνες της Ασφάλειας Ρεθύμνου.



Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, χρειάστηκε να πραγματοποιηθεί μεγάλος αριθμός ανακριτικών και προανακριτικών ενεργειών, με συνδυαστική αξιολόγηση στοιχείων, προκειμένου να φτάσουν οι Αρχές στην ταυτοποίηση των εμπλεκομένων και στην έκδοση των σχετικών ενταλμάτων.



Όπως γράψαμε παραπάνω, ως βασικός κατηγορούμενος εμφανίζεται ο άνδρας που είναι ήδη προσωρινά κρατούμενος για την επίθεση με καυστικό υγρό σε βάρος του γιου του 69χρονου κτηνοτρόφου, ενώ ως αφετηρία και των δύο επιθέσεων φέρονται να ήταν κτηματικές διαφορές.



Ως προς την εμπλοκή της δικαστικής υπαλλήλου, η οποία, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, διατηρούσε φιλικές σχέσεις με τον έγκλειστο και τη σύζυγό του, χαρακτηρίζεται από αστυνομικές πηγές ως «το μεγαλύτερο εμπόδιο στην εξέλιξη της έρευνας». Φέρεται να ενημέρωνε τους εμπλεκόμενους κάθε φορά που οι Αρχές προχωρούσαν σε αιτήματα άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών συγκεκριμένων προσώπων, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η συλλογή κρίσιμων αποδεικτικών στοιχείων.



Είναι χαρακτηριστικό ότι από αστυνομικούς κύκλους, η δικαστική υπάλληλος περιγράφεται ως «ο εσωτερικός κοριός των κατηγορουμένων»

Όπως αναφέρει το cretallive.gr, οι Αρχές φέρεται να έχουν ταυτοποιήσει συνολικά 6 άτομα που εμπλέκονται στο περιστατικό. Πρόκειται για τέσσερις άνδρες και δύο γυναίκες, όλοι Κρητικοί, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι μία εκ των γυναικών είναι δικαστική υπάλληλος.Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στη δικαστική υπάλληλο αποδίδεται ότι, εκμεταλλευόμενη την υπηρεσιακή της ιδιότητα, παρείχε πληροφορίες οι οποίες φέρεται να παρεμπόδιζαν την εξέλιξη των ερευνών και να διευκόλυναν τους εμπλεκόμενους.Για την υπόθεση συνελήφθησαν οι τέσσερις άνδρες, σε εκτέλεση σχετικών ενταλμάτων που εκδόθηκαν σε βάρος τους. Ήδη και οι τέσσερις έχουν οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Ρεθύμνου.Σύμφωνα με το τοπικό μέσο ενημέρωσης, ο ένας από αυτούς τους βασικούς κατηγορούμενους είναι ήδη έγκλειστος, για την επίθεση με καυστικό υγρό που είχε σημειωθεί νωρίτερα με θύμα τον γιο του 69χρονου κτηνοτρόφου.Η δεύτερη γυναίκα, που φέρεται να εμπλέκεται και δεν έχει συλληφθεί, είναι η σύζυγος του έγκλειστου.