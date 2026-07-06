Το μυστήριο με τα σκήπτρα του Όθωνα: Εμφανίστηκαν τρεις φορές για 6 ώρες στα 188 χρόνια της ιστορίας τους

Ως σύμβολα ισχύος του απολύτως προνομιούχου, δηλαδή του πρώτου βασιλέα του ελεύθερου ελληνικού κράτους, στα διάσημα του Οθωνα έλαχε να π...



Με ελάχιστες αναλαμπές ανάδυσης στην επιφάνεια της εκάστοτε ανακτορικής επικαιρότητας, κάπως σαν σποραδικές υπενθυμίσεις ότι αυτά τα περίφημα διάσημα όντως υπάρχουν, έστω κι αν διαβιούν ανωνύμως και κρυφίως κάπου, σε μια «μυστική κρύπτη», σαν φαντάσματα. Πιθανώς μάλιστα να υπάρχουν σε παγκόσμιο επίπεδο ελάχιστα βασιλικά εμβλήματα που να φαντάζουν τόσο δύστυχα, φωτοφοβικά και αγοραφοβικά, αντικείμενα ακριβοθώρητα και φευγαλέα, περιτυλιγμένα σε έναν κάθε άλλο παρά λαμπερό μύθο.





Σχηματικά, τα regalia του Οθωνα κατασκευάστηκαν από σπουδαίους Γάλλους χρυσοχόους και κοσμηματοποιούς, ξιφοποιούς κ.ο.κ. το 1835, ενώ έως τότε ο Οθωνας είχε ήδη διανύσει μια τριετία ως κατ’ όνομα άνακτας της Ελλάδας εφόσον ήταν ανήλικος. Ο Οθωνας Φρειδερίκος Λουδοβίκος, ο δευτερότοκος γιος του βασιλέα της Βαυαρίας Λουδοβίκου Α’, μέλος της δυναστείας των Βίτελσμπαχ, είχε επιλεγεί από τις προστάτιδες Μεγάλες Δυνάμεις για τον θρόνο του νεοσύστατου ελληνικού κράτους στην πλέον άγουρη ηλικία των 17 ετών.



Εστω όμως και εκ των υστέρων, τα διάσημα που φτιάχτηκαν ειδικά για χάρη του δεν χρησιμοποιήθηκαν σε κάποια τελετή στέψης του Βαυαρού νεανία. Το γιατί ο Οθωνας δεν φόρεσε ποτέ στο κεφάλι του το στέμμα δεν έχει εξακριβωθεί, μολονότι έχουν προταθεί διάφορες ερμηνείες από την επιστημονική κοινότητα των ιστορικών. Η πιο απλοϊκή εξ αυτών υποθέτει ότι το πλοίο που μετέφερε τα regalia από τη Βόρεια Ευρώπη στην Ελλάδα καθυστέρησε υπερβολικά, σε βαθμό που η όποια τελετή να στερείται πλέον νοήματος, μιας και η στέψη δεν θα συνέπιπτε, όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί, με την ενηλικίωση του Οθωνα.







Διαρκώς... άφαντα



Μια άλλη θεωρία εστιάζει στο ασύμβατο των θρησκευμάτων: ο Οθωνας ήταν καθολικός. Ως άναξ όμως της χώρας ετίθετο αυτόχρημα και επικεφαλής της -αυτοκέφαλης- ορθόδοξης Ελληνικής Εκκλησίας. Σε ποιο από τα δύο θρησκεύματα, λοιπόν, ο Οθωνας θα ορκιζόταν πίστη; Ο μόνος πρόσφορος τρόπος να παρακαμφθεί το κώλυμα ήταν να αναβληθεί η επίσημη στέψη του επ’ αόριστον. Παρ’ όλα αυτά, η ιστορία εξελίχθηκε διαφορετικά, συμπαρασύροντας κατ’ ανάγκην και τα σύμβολα της βασιλείας του Βαυαρού γαλαζοαίματου. Πάντως, από αμιγώς πρακτική άποψη, το στέμμα έχει διάμετρο 29 εκατοστά. Είναι άρα υπερβολικά φαρδύ για ένα μέσο ανθρώπινο κρανίο - αν και το ενδεχόμενο να πέφτει υπερβολικά μεγάλο στο κεφάλι του Οθωνα είναι απλώς μια λεπτομέρεια.



Το 1862, δηλαδή ύστερα από μια πρώτη 35ετή περίοδο στα αζήτητα, τα regalia εγκατέλειψαν την Ελλάδα μαζί με την οικοσκευή ή ό,τι άλλο πήρε μαζί του το ζεύγος Οθωνα και Αμαλίας όταν εξεδιώχθη. Κατόπιν τα εμβλήματα χάθηκαν ξανά, αυτή τη φορά για τα καλά, επί περίπου έναν αιώνα. Επαναπατρίστηκαν στη χώρα μας τον Δεκέμβριο του 1959, όταν απόγονοι της δυναστείας των Βίτελσμπαχ παραδόθηκαν στον Παύλο Α’, τότε βασιλέα των Ελλήνων μεν, αλλά από διαφορετικό οίκο...





Ως σύμβολα ισχύος του απολύτως προνομιούχου, δηλαδή του πρώτου βασιλέα του ελεύθερου ελληνικού κράτους, στα διάσημα του Οθωνα έλαχε να προικιστούν και τα ίδια με ένα εντελώς ξεχωριστό και παράδοξο προνόμιο: να αποκτήσουν μεγαλύτερη διασημότητα για την αχρησία και την απουσία τους παρά για τις εμφανίσεις τους στο περιβάλλον της καθ' ημάς μοναρχίας. Στην ιστορική διαδρομή τους, από το 1835 έως σήμερα, η τριάδα των βασιλικών εμβλημάτων -στέμμα, σκήπτρο, ξίφος- ήταν, σχεδόν ανέκαθεν και μονίμως, εξαφανισμένη.