Κύπρος: Συνελήφθη άνδρας για κατασκοπεία στη βάση του Ακρωτηρίου – Ερευνάται για σύνδεση με το Ιράν

Νέα υπόθεση με «άρωμα» κατασκοπευτικού θρίλερ βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κύπρο. Στο επίκεντρο βρίσκεται η βρετανική βάση Ακρωτηρίου, όπου ...

Νέα υπόθεση με «άρωμα» κατασκοπευτικού θρίλερ βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κύπρο. Στο επίκεντρο βρίσκεται η βρετανική βάση Ακρωτηρίου, όπου ένας άνδρας συνελήφθη με την κατηγορία ότι πραγματοποίησε «εχθρική παρακολούθηση» και διαβίβασε πληροφορίες εκτός χώρας.Ο Ρασάντ Σουλτάνοφ, 44 ετών, υπήκοος Ηνωμένου Βασιλείου και Αζερμπαϊτζάν, συνελήφθη στις 17 Ιουλίου από τις κυπριακές Αρχές και παραμένει υπό κράτηση, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη διαδικασίες έκδοσης, σύμφωνα με το Sky News.H εισαγγελική υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου ενέκρινε την απαγγελία κατηγοριών βάσει του Νόμου περί Εθνικής Ασφάλειας, σύμφωνα με τις βρετανικές Αρχές.Η σύλληψη έγινε στο πλαίσιο έρευνας της Μονάδας Αντιτρομοκρατίας του Λονδίνου για περιστατικά που φέρεται να σημειώθηκαν στη βρετανική αεροπορική βάση Ακρωτηρίου στην Κύπρο, από την 11η Μαΐου έως την 22α Ιουνίου 2025.Ο άνδρας φέρεται να πραγματοποίησε «εχθρική παρακολούθηση» στη στρατιωτική βάση, η οποία θεωρείται απαγορευμένη περιοχή και στη συνέχεια να διαβίβασε πληροφορίες στους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν (IRGC), που χαρακτηρίζονται από τις βρετανικές Αρχές ως υπηρεσία πληροφοριών του εξωτερικού.Η υπόθεση παραμένει σε εξέλιξη, με τις Αρχές να συνεχίζουν τις έρευνες.