Εκτός ελέγχου οι φωτιές σε Βοιωτία και Αργολίδα... Δραματικές στιγμές από εκκενώσεις και απεγκλωβισμούς ακόμη κι από παραλίες!

Το μεσημέρι της Παρασκευής, εκτός ελέγχου μαίνονταν μεγάλα μέτωπα φωτιάς στη Βοιωτία και την Αργολίδα, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντι...
Το μεσημέρι της Παρασκευής, εκτός ελέγχου μαίνονταν μεγάλα μέτωπα φωτιάς στη Βοιωτία και την Αργολίδα, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν φωτιές στην Αχαΐα, την Κρήτη, την Πάρο και αλλού.
Φωτιές σε Αργολίδα, Βοιωτία και μηνύματα του «112» για εκκενώσεις
Σε Ξηρονομή και Άγιο Βασίλειο, στη Βοιωτία, οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν για την κατάσβεση δύο ξεχωριστών μετώπων. Με μηνύματα 112 έχουν εκκενωθεί οικισμοί και η φωτιά καίει ανεξέλεγκτη.
Οι φλόγες από τη φωτιά στον Άγιο Βασίλειο Βοιωτίας κινούνται προς τον οικισμό
Ο πυκνός καπνός έχει καλύψει μεγάλο τμήμα της περιοχής καθιστώντας αδύνατη την πρόσβαση στον οικισμό του Αγίου Βασιλείου Βοιωτίας. Λόγω των ισχυρών ανέμων είναι εξαιρετικά δύσκολο να συμμετέχουν στην κατάσβεση εναέρια μέσα.
Εκκενώνεται ο Μπόρσας στην Αργολίδα, ήχησε το 112
Νέο 112 ήχησε στην Αργολίδα λόγω της μεγάλης φωτιάς που καίει στην περιοχή. Οι Αρχές καλούν τους πολίτες που βρίσκονται στην περιοχή Μπόρσας της Αργολίδας να απομακρυνθούν και να κατευθυνθούν προς το Κουτσοπόδι.
Αποπνικτική η ατμόσφαιρα στην Κορινθία από τους καπνούς των πυρκαγιών
Οι πυκνοί καπνοί από τα πύρινα μέτωπα στη Βοιωτία και Αργολιδα έχουν μεταφερθεί σε μεγάλη απόσταση, δημιουργώντας αποπνικτική ατμόσφαιρα και έντονη μυρωδιά καμένου στην Κορινθία
Ξεκίνησε η εκκένωση στον Άγιο Βασίλειο Βοιωτίας
Ξεκίνησε η εκκένωση από θαλάσσης και από χωματόδρομο της περιοχής Άγιος Βασίλειος Βοιωτίας. Ο κεντρικός δρόμος είναι κλειστός λόγω της φωτιάς που έχει εκδηλωθεί.
Οδικώς η εκκένωση γίνεται τμηματικά και συγκεκριμένα, δέκα οχήματα τη φορά ώστε να μην εγκλωβιστεί ο κόσμος.
Η εκκένωση μέσω θάλασσας γίνεται προς την περιοχή Λιβαδώστρα και από εκεί οι κάτοικοι θα επιβιβαστούν σε λεωφορεία του δήμου που τους περιμένουν να τους παραλάβουν.
Δεν υπάρχουν σχόλια
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.