Πλεύση προς το μέλλον.... Το Πολεμικό Ναυτικό ετοιμάζεται για «Πόλεμο PNT»…

Το Πολεμικό Ναυτικό ετοιμάζεται για Πόλεμο Θέσης, Πλοήγησης και Χρονικού Συγχρονισμού (PNT) – Σε πορεία εξασφάλισης συνεχούς διαθεσιμότη...









Του



Σύμφωνα με την κατασκευάστρια, το ADA-O Marine είναι προηγμένο ναυτικό σύστημα προστασίας (αντιπαρεμβολής) των δεδομένων των παγκόσμιων δορυφορικών συστημάτων πλοήγησης (GNSS Anti-Jam), που συμπυκνώνει τα 20 χρόνια αποδεδειγμένης εμπειρίας της στον τομέα. Έχει σχεδιαστεί για την εξασφάλιση αδιάλειπτης παροχής δεδομένων PNT, σε περιβάλλοντα όπου υπάρχουν παρεμβολές ή εσκεμμένες επιθέσεις Ηλεκτρονικού Πολέμου (ΗΠ) κατά των δορυφορικών σημάτων GNSS, όπως το αμερικανικό GPS, το ευρωπαϊκό Galileo κ.ά.



Όπως είναι γνωστό οι σύγχρονες ναυτικές πλατφόρμες, τα συστήματα Διοίκησης & Ελέγχου, αισθητήρες, συστήματα επικοινωνιών και πολλές κατηγορίες όπλων ακριβείας εξαρτώνται από τη συνεχή διαθεσιμότητα των σημάτων GNSS για την παροχή δεδομένων Θέσης, Πλοήγησης και Χρονικού Συγχρονισμού (PNT).



Ωστόσο, οι εκούσιες (σκόπιμες) παρεμβολές (jamming) ή ακόμα και οι ακούσιες (interference), είναι δυνατόν να υποβαθμίσουν σημαντικά τα σήματα PNT ή ακόμη και να οδηγήσουν σε πλήρη απώλεια των δυνατοτήτων πλοήγησης. Η δε διάδοση των παρεμβολέων σημάτων GNSS είναι σήμερα ευρύτατη (η τουρκική αμυντική βιομηχανία έχει αναπτύξει οικογένειες συστημάτων παρεμβολής), και όπως μπορεί να διαπιστωθεί από την αναζήτηση σε ηλεκτρονικά καταστήματα (e-shop), παρεμβολείς GNSS με εμβέλεια 10 χλμ. είναι διαθέσιμοι προς πώληση και αποστολή με κόστος μερικών ευρώ.



Το ADA-O Marine συνδυάζει σε ενιαία μονάδα τύπου Line Replaceable Unit (LRU), δηλαδή δυνάμενη να αντικατασταθεί στο πεδίο, ηλεκτρονική μονάδα επεξεργασίας και κεραία πολλαπλών στοιχείων με ελεγχόμενο διάγραμμα λήψης (CRPA: Controlled Reception Pattern Antenna).



Το σύστημα εφαρμόζει προηγμένες τεχνικές προσαρμοστικής χωρικής επεξεργασίας σημάτων (adaptive spatial filtering), δημιουργώντας ηλεκτρονικά «μηδενισμούς» (spatial nulls) προς την κατεύθυνση των πηγών παρεμβολής. Με τον τρόπο αυτό καταστέλλει αποτελεσματικά τα σήματα παρεμβολής, ενώ διατηρεί την αξιόπιστη λήψη των σημάτων GNSS, εξασφαλίζοντας υψηλή ακρίβεια πλοήγησης ακόμη και σε περιβάλλοντα με πολλαπλές ταυτόχρονες απειλές ηλεκτρονικών παρεμβολών.



Ως αποτέλεσμα, το ADA-O Marine ενισχύοντας σημαντικά την ανθεκτικότητα των ναυτικών πλατφορμών έναντι ηλεκτρονικών επιθέσεων κατά των σημάτων GNSS, διασφαλίζει αδιάλειπτη παροχή δεδομένων θέσης, πλοήγησης και χρονισμού (PNT), ασφαλή λειτουργία συστημάτων διοίκησης και ελέγχου (C2), αξιόπιστη λειτουργία αισθητήρων και συστημάτων αποστολής, αυξημένη επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα σε περιβάλλοντα έντονου ΗΠ και μπορεί εύκολα να ενσωματωθεί τόσο σε νέες όσο και σε υφιστάμενες ναυτικές πλατφόρμες (πλοία επιφανείας, περιπολικά ανοικτής θαλάσσης [ΠΑΘ – OPV], μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας [USV], ναυτικά ραντάρ, συστήματα διοίκησης και ελέγχου και λοιπές ναυτικές πλατφόρμες που βασίζονται σε σήματα GNSS). ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ Σύμφωνα με πληροφορίες τα μέσα του προηγούμενου μήνα, σε μονάδα επιφανείας του Στόλου, έγιναν δοκιμές του συστήματος ADA-O Marine της ισραηλινής κρατικής εταιρείας Israel Aerospace Industries (IAI).Του ΚΑΥΣΙΜΑΡΧΗ Σύμφωνα με την κατασκευάστρια, το ADA-O Marine είναι προηγμένο ναυτικό σύστημα προστασίας (αντιπαρεμβολής) των δεδομένων των παγκόσμιων δορυφορικών συστημάτων πλοήγησης (GNSS Anti-Jam), που συμπυκνώνει τα 20 χρόνια αποδεδειγμένης εμπειρίας της στον τομέα. Έχει σχεδιαστεί για την εξασφάλιση αδιάλειπτης παροχής δεδομένων PNT, σε περιβάλλοντα όπου υπάρχουν παρεμβολές ή εσκεμμένες επιθέσεις Ηλεκτρονικού Πολέμου (ΗΠ) κατά των δορυφορικών σημάτων GNSS, όπως το αμερικανικό GPS, το ευρωπαϊκό Galileo κ.ά.Όπως είναι γνωστό οι σύγχρονες ναυτικές πλατφόρμες, τα συστήματα Διοίκησης & Ελέγχου, αισθητήρες, συστήματα επικοινωνιών και πολλές κατηγορίες όπλων ακριβείας εξαρτώνται από τη συνεχή διαθεσιμότητα των σημάτων GNSS για την παροχή δεδομένων Θέσης, Πλοήγησης και Χρονικού Συγχρονισμού (PNT).Ωστόσο, οι εκούσιες (σκόπιμες) παρεμβολές (jamming) ή ακόμα και οι ακούσιες (interference), είναι δυνατόν να υποβαθμίσουν σημαντικά τα σήματα PNT ή ακόμη και να οδηγήσουν σε πλήρη απώλεια των δυνατοτήτων πλοήγησης. Η δε διάδοση των παρεμβολέων σημάτων GNSS είναι σήμερα ευρύτατη (η τουρκική αμυντική βιομηχανία έχει αναπτύξει οικογένειες συστημάτων παρεμβολής), και όπως μπορεί να διαπιστωθεί από την αναζήτηση σε ηλεκτρονικά καταστήματα (e-shop), παρεμβολείς GNSS με εμβέλεια 10 χλμ. είναι διαθέσιμοι προς πώληση και αποστολή με κόστος μερικών ευρώ.Το ADA-O Marine συνδυάζει σε ενιαία μονάδα τύπου Line Replaceable Unit (LRU), δηλαδή δυνάμενη να αντικατασταθεί στο πεδίο, ηλεκτρονική μονάδα επεξεργασίας και κεραία πολλαπλών στοιχείων με ελεγχόμενο διάγραμμα λήψης (CRPA: Controlled Reception Pattern Antenna).Το σύστημα εφαρμόζει προηγμένες τεχνικές προσαρμοστικής χωρικής επεξεργασίας σημάτων (adaptive spatial filtering), δημιουργώντας ηλεκτρονικά «μηδενισμούς» (spatial nulls) προς την κατεύθυνση των πηγών παρεμβολής. Με τον τρόπο αυτό καταστέλλει αποτελεσματικά τα σήματα παρεμβολής, ενώ διατηρεί την αξιόπιστη λήψη των σημάτων GNSS, εξασφαλίζοντας υψηλή ακρίβεια πλοήγησης ακόμη και σε περιβάλλοντα με πολλαπλές ταυτόχρονες απειλές ηλεκτρονικών παρεμβολών.Ως αποτέλεσμα, το ADA-O Marine ενισχύοντας σημαντικά την ανθεκτικότητα των ναυτικών πλατφορμών έναντι ηλεκτρονικών επιθέσεων κατά των σημάτων GNSS, διασφαλίζει αδιάλειπτη παροχή δεδομένων θέσης, πλοήγησης και χρονισμού (PNT), ασφαλή λειτουργία συστημάτων διοίκησης και ελέγχου (C2), αξιόπιστη λειτουργία αισθητήρων και συστημάτων αποστολής, αυξημένη επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα σε περιβάλλοντα έντονου ΗΠ και μπορεί εύκολα να ενσωματωθεί τόσο σε νέες όσο και σε υφιστάμενες ναυτικές πλατφόρμες (πλοία επιφανείας, περιπολικά ανοικτής θαλάσσης [ΠΑΘ – OPV], μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας [USV], ναυτικά ραντάρ, συστήματα διοίκησης και ελέγχου και λοιπές ναυτικές πλατφόρμες που βασίζονται σε σήματα GNSS).

Το Πολεμικό Ναυτικό ετοιμάζεται για Πόλεμο Θέσης, Πλοήγησης και Χρονικού Συγχρονισμού (PNT) – Σε πορεία εξασφάλισης συνεχούς διαθεσιμότητας των παγκόσμιων δορυφορικών συστημάτων πλοήγησης (GNSS: Global Navigation Satellite Systems) για την παροχή δεδομένων Θέσης, Πλοήγησης και Χρονισμού (PNT: Position, Navigation and Timing), βρίσκεται το Πολεμικό Ναυτικό.