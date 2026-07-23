Ποινικές διώξεις για δωροδοκία κατ’ εξακολούθηση στον ιατροδικαστή Χανίων και στον διευθυντή του εργαστηρίου τοξικολογίας: Παραποιούσαν τοξικολογικές εξετάσεις

Ποινικές διώξεις ασκήθηκαν για δωροδοκία κατ’ εξακολούθηση στον ιατροδικαστή Χανίων και στον διευθυντή του εργαστηρίου τοξικολογίας στην...

Ποινικές διώξεις ασκήθηκαν για δωροδοκία κατ’ εξακολούθηση στον ιατροδικαστή Χανίων και στον διευθυντή του εργαστηρίου τοξικολογίας στην Κρήτη.Οι ίδιοι πήραν προθεσμία να απολογηθούν το πρωί της Δευτέρας.Σημειώνεται ότι νωρίτερα έγινε γνωστό πως προσήχθησαν το πρωί της Πέμπτης (23/7) σε μεγάλη επιχείρηση που είχε στηθεί στο νησί, ο Ιατροδικαστής Χανίων, ένας δικηγόρος από τα Χανιά και δύο άτομα από το εργαστήριο τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.Η κατηγορία φέρεται να είναι πως παραποιούσαν τις τοξικολογικές εξετάσεις ώστε να φαίνονται τοξικομανείς άτομα εμπλεκόμενα σε υποθέσεις ναρκωτικών.