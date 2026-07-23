Σε 35 μήνες επιχειρησιακή η «Ασπίδα του Αχιλλέα» με ελληνική συμμετοχή 700 εκατ. ευρώ – Στην ΕΑΒ η συντήρηση των C-390

Το ΚΥΣΕΑ αποφάσισε την έγκριση μιας σειράς συμβάσεων που εντάσσονται στο μακροπρόθεσμο εξοπλιστικό πρόγραμμα των Ενόπλων Δυνάμεων, όπως ...



Τα εξοπλιστικά προγράμματα που ενέκρινε το ΚΥΣΕΑ:

Αντιαεροπορικό, αντιβαλλιστικό και anti-drone θόλο («Ασπίδα του Αχιλλέα»)

Συστήματα μη κινητικής αντιμετώπισης μη επανδρωμένων σκαφών

Σύστημα μη επανδρωμένων σκαφών τύπου HERON 1

Μικρούς δορυφόροι SAR (Synthetic Aperture Radar) με δυνατότητα άμεσης δορυφορικής εικόνας υπό απόλυτο εθνικό έλεγχο

Μη Επανδρωμένα Αεροχήματα CLASS IΙ με την απόκτηση δέκα επιπλέον συστήματα μη επανδρωμένων τύπου V-BAT

Διόπτρες νυχτερινής παρατήρησης βασικό τμήμα της στολής μαχητή

Τρία νέα μεταφορικά αεροσκάφη C-390 Millenium. Αφορά στην απόκτηση καινούργιων αεριωθούμενων μεταγωγικών Embraer με το πρώτο αεροσκάφος να παραλαμβάνεται το 2027. Αποκτούνται με διακρατική συμφωνία Ελλάδας – Πορτογαλίας και έχουν τη δυνατότητα ανεφοδιασμού στον αέρα μαχητικών αεροσκαφών (ιπτάμενα τάνκερ)

Δέκα υποβρύχια οχήματα ειδικών επιχειρήσεων εκ των όποιων τα οκτώ θα κατασκευάσουν στο Σκαμαραγκά και τα δύο στο Ηνωμένο Βασίλειο

Αναβάθμιση των τεσσάρων ΜΕΚΟ με εξελιγμένα ανθυποβρυχιακά συστήματα

Πύραυλοι HELLFIRE με καθοδήγηση λέιζερ για την αναβάθμιση επιθετικών δυνατοτήτων των ελικοπτέρων Apache

Προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών στις ΗΠΑ για ανάπτυξη δεξαμενής αξιωματικών με μεταπτυχιακές σπουδές και εξειδίκευση στα αυτόνομα και την τεχνητή νοημοσύνη

Ο Νίκος Δένδιας στάθηκε στην «Ασπίδα του Αχιλλέα» τονίζοντας ότι πρόκειται για μια σειρά οπλικών συστημάτων με επάλληλα επίπεδα αεράμυνας και αποτελεί «ένα ολιστικό σύστημα διοίκησης και ελέγχου» με τη συμμετοχή της Ελληνικής Αμυντικής Βιομηχανίας (ΕΑΒ) να ανέρχεται στα 700 εκατ. ευρώ, ενώ το κόστος του προγράμματος υπερβαίνει ελάχιστα τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ και θα είναι επιχειρησιακά έτοιμο σε 35 μήνες από τώρα.



Επίσης, έδωσε έμφαση στον τρόπο λειτουργίας και χρήσης της «Ασπίδας του Αχιλλέα» διευκρινίζοντας πως «επεξεργάζεται, προτεραιοποιεί και προτείνει απαντήσεις έναντι κάθε απειλής», αφού θα «προσλαμβάνει εικόνα από το σύνολο των αισθητήρων» αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι λαμβάνει πληροφορίες ακόμη και «από τη διόπτρα στο κράνος των στελεχών του Στρατού Ξηράς». Ο Νίκος Δένδιας στάθηκε στην «Ασπίδα του Αχιλλέα» τονίζοντας ότι πρόκειται για μια σειρά οπλικών συστημάτων με επάλληλα επίπεδα αεράμυνας και αποτελεί «ένα ολιστικό σύστημα διοίκησης και ελέγχου» με τη συμμετοχή της Ελληνικής Αμυντικής Βιομηχανίας (ΕΑΒ) να ανέρχεται στα 700 εκατ. ευρώ, ενώ το κόστος του προγράμματος υπερβαίνει ελάχιστα τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ και θα είναι επιχειρησιακά έτοιμο σε 35 μήνες από τώρα.Επίσης, έδωσε έμφαση στον τρόπο λειτουργίας και χρήσης της «Ασπίδας του Αχιλλέα» διευκρινίζοντας πως «επεξεργάζεται, προτεραιοποιεί και προτείνει απαντήσεις έναντι κάθε απειλής», αφού θα «προσλαμβάνει εικόνα από το σύνολο των αισθητήρων» αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι λαμβάνει πληροφορίες ακόμη και «από τη διόπτρα στο κράνος των στελεχών του Στρατού Ξηράς». Τα εξοπλιστικά προγράμματα που ενέκρινε το ΚΥΣΕΑ:

Το ΚΥΣΕΑ αποφάσισε την έγκριση μιας σειράς συμβάσεων που εντάσσονται στο μακροπρόθεσμο εξοπλιστικό πρόγραμμα των Ενόπλων Δυνάμεων, όπως ανακοίνωσε σήμερα (23.07.2026) ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, κάνοντας μεταξύ άλλων αναφορά στην «Ασπίδα του Αχιλλέα» αλλά και στο πρόγραμμα προμήθειας των μεταγωγικών αεροσκαφών τύπου C-390.Μετά την συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ, ο Νίκος Δένδιας δήλωσε πως εγκρίθηκε ένα μεγάλο κομμάτι της «Ατζέντας 2030», με την «Ασπίδα του Αχιλλέα» και τα C-390 να «ξεχωρίζουν» από τα συνολικά 10 εξοπλιστικά προγράμματα που πήραν το «πράσινο φως».Ο ΥΕΘΑ προσέθεσε ότι δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η διαδικασία προαναγγέλλοντας ότι τον ερχόμενο Σεπτέμβριο θα παρουσιαστεί η δεύτερη φάση της νέας Δομής Δυνάμεων αλλά και η εξέλιξη του Μακροπρόθεσμου Προγραμματισμού Αμυντικών Εξοπλισμών (ΜΠΑΕ) για το χρονικό διάστημα 2027-2037.