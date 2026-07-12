Το βίντεο της ντροπής! Είναι 12 το βράδυ της φωτιάς στο ΜΑΤΙ και ο πιο ξεφτιλισμένος πρωθυπουργός από την απελευθέρωση κάνει τον ανίδεο!

Είναι περασμένες δώδεκα... Στο ΜΑΤΙ έχουν μπεί ήδη η Αστυνομία και οι Πυροσαβεστική. Οι άνδρες των Σωμάτων Ασφαλείας βρίσκουν τους νεκρούς...









Οι πληροφορίες και οι εικόνες που λαμβάνουμε από το πεδίο αδιάψευστα ντοκουμέντα.





Φωτογραφίες που ποτέ δεν δημοσιοποιήσαμε γιατί δεν έβγαιναν στον αέρα. Χειρότερα κι από πόλεμο. Κι εκείνες τις στιγμές ο πιο ξεφτιλισμένος πρωθυπουργός από την απελευθέρωση και όλοι οι ξεφτιλισμένοι που τον πλαισιώνουν, ένστολοι και πολιτικοί συντρόφοι του, δίνουν ένα ρεσιτάλ ψεύδους και υποκρισίας σε απευθείας μετάδοση... Δείτε το βίντεο. Όλοι ξέρουν και φαίνεται ότι ξέρουν. Και κάνουν τους χαζούς...









Είναι περασμένες δώδεκα... Στο ΜΑΤΙ έχουν μπεί ήδη η Αστυνομία και οι Πυροσαβεστική. Οι άνδρες των Σωμάτων Ασφαλείας βρίσκουν τους νεκρούς τον έναν μετά τον άλλον. Την ίδια ώρα ο ΣΚΑΙ αναφέρει δέκα νεκρούς ενώ λίγα λεπτά αργότερα από το stoxos.gr ανακοινώνουμε ότι οι νεκροί είναι ΔΕΚΑΔΕΣ!