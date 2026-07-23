Συμμορία είχε «ρημάξει» 24 σπίτια στην Αττική – Πάνω από 865.000 ευρώ η λεία, επτά συλλήψεις

Στα χέρια των Αρχών έπεσε μια θρασύτατη συμμορία με διαρρήκτες, οι οποίοι είχαν κατακλέψει τουλάχιστον 24 σπίτια στην Αττική με λεία άνω ...

Στα χέρια των Αρχών έπεσε μια θρασύτατη συμμορία με διαρρήκτες, οι οποίοι είχαν κατακλέψει τουλάχιστον 24 σπίτια στην Αττική με λεία άνω των 865.000 ευρώ.Σύμφωνα με την Αστυνομία, η συμμορία με τους διαρρήκτες αποτελούνταν από επτά άτομα, ηλικίας ηλικίας 21, 27, 30, 31, 33 και 41 ετών ενώ βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, καθώς και για διακεκριμένες κλοπές, τετελεσμένες και σε απόπειρα.Από την έρευνα προέκυψε ότι τα μέλη της σπείρας δρούσαν τουλάχιστον από τον Ιανουάριο έως τον Μάρτιο του 2025. Ως ορμητήριο χρησιμοποιούσαν οικισμό στα Άνω Λιόσια και κινούνταν με ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο, το οποίο χρησιμοποιούσαν για να εντοπίζουν τους στόχους τους.Οι δράστες, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, παραβίαζαν πόρτες και μπαλκονόπορτες με διαρρηκτικά εργαλεία και αφαιρούσαν χρήματα, κοσμήματα και άλλα πολύτιμα αντικείμενα από τις κατοικίες.Για να αποφεύγουν τον εντοπισμό τους, χρησιμοποιούσαν τηλεφωνικές συνδέσεις καταχωρημένες σε ανύπαρκτα πρόσωπα, τις οποίες άλλαζαν συχνά.Χαρακτηριστικό του τρόπου δράσης τους ήταν ότι πραγματοποιούσαν πολλές διαρρήξεις μέσα στην ίδια νύχτα, ενώ σε μία περίπτωση αφαίρεσαν τη σειρήνα συναγερμού από σπίτι και την τοποθέτησαν μέσα σε κουβά με νερό, ώστε να την αχρηστεύσουν.Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 24 διαρρήξεις σε κατοικίες στις περιοχές Παιανία, Κορωπί, Γλυφάδα, Βούλα, Βριλήσσια, Νέα Πεντέλη, Μελίσσια, Κηφισιά, Παλλήνη, Γλυκά Νερά, Βάρκιζα, Βουλιαγμένη και Γέρακας.Το παράνομο οικονομικό όφελος της οργάνωσης υπολογίζεται σε περισσότερα από 865.000 ευρώ, ενώ, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., τα μέλη της είχαν απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα.