Κακά χαμπέρια για την τουρκιά! Ο Αγωγός αερίου Ισραήλ-Κύπρου με ισραηλινή στρατιωτική κάλυψη

Φωτιά έβαλε Ισραηλινός υπουργός με την δήλωση του περί κανονικής κατασκευής του αγωγού αερίου μεταξύ Κύπρου και Ισραήλ, ο οποίος θα έχει ...
Φωτιά έβαλε Ισραηλινός υπουργός με την δήλωση του περί κανονικής κατασκευής του αγωγού αερίου μεταξύ Κύπρου και Ισραήλ, ο οποίος θα έχει την στρατιωτική επιτήρηση και κάλυψη 24'ωρες το 24ωρο από την πολεμική μηχανή του Ισραήλ.
Ο Υπουργός Ενέργειας του Ισραήλ, Έλι Κοέν, προέβη σε μια κατηγορηματική δήλωση επιβεβαιώνοντας ότι ο αγωγός φυσικού αερίου μεταξύ Ισραήλ και Κύπρου θα κατασκευαστεί κανονικά, στέλνοντας σαφές μήνυμα ότι η χώρα του θα προχωρήσει στον ενεργειακό της σχεδιασμό χωρίς ξένες παρεμβάσεις.
Ο Έλι Κοέν τόνισε χαρακτηριστικά πως «ξέρουμε πώς να υπερασπιζόμαστε τον εαυτό μας και κανείς δεν μπορεί να μας υπαγορεύει όρους», ξεκαθαρίζοντας το τοπίο γύρω από τις γεωπολιτικές πιέσεις στην Ανατολική Μεσόγειο.
Η δήλωση αυτή αφορά το πλάνο διασύνδεσης για τη μεταφορά φυσικού αερίου προς την Κύπρο και την Ευρώπη. Παράλληλα, ο Κοέν έχει χαρακτηρίσει στο παρελθόν τον αρχικό σχεδιασμό του μεγάλου αγωγού EastMed ως «μη ρεαλιστικό» στην παρούσα του μορφή (εκτός αν τροποποιηθεί για μεταφορά υδρογόνου), δίνοντας πρακτική έμφαση σε πιο άμεσες λύσεις, όπως ο αγωγός που προωθεί η Energean.
Νέος γύρος ερευνών στην ισραηλινή ΑΟΖ
Η τοποθέτηση αυτή συνέπεσε χρονικά με την προκήρυξη του πέμπτου διαγωνισμού αδειοδότησης για έρευνες φυσικού αερίου στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη του Ισραήλ, με ξεκάθαρο προσανατολισμό τις εξαγωγές προς την Κύπρο και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Οι νέες ανακαλύψεις αναμένεται να ενισχύσουν την ενεργειακή ασφάλεια του Ισραήλ και να αυξήσουν τα κρατικά έσοδα, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την επάρκεια για την εγχώρια αγορά.
Ο προτεινόμενος υποθαλάσσιος αγωγός των $400 εκατομμυρίων θα συνδέσει τις ισραηλινές πηγές (όπως το κοίτασμα Karish) απευθείας με την Κύπρο, ενώ αποτελεί το πρώτο σκέλος του ευρύτερου αγωγού.
Λόγω των πρόσφατων εντάσεων, Ισραήλ, Κύπρος και Ελλάδα ενισχύουν την αμυντική τους συνεργασία.
Το Ισραήλ αναμένεται να παρέχει στρατιωτική και τεχνολογική κάλυψη (συμπεριλαμβανομένων αντιαεροπορικών συστημάτων όπως το Barak MX) για τη διασφάλιση των ενεργειακών υποδομών.
Η διασύνδεση θεωρείται στρατηγικής σημασίας καθώς εξυπηρετεί την ενεργειακή αυτονομία της ΕΕ, παρακάμπτοντας τα στενά της Ερυθράς Θάλασσας.
Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο διμερών συμφωνιών, το Ισραήλ έχει εξασφαλίσει σε ορισμένες περιπτώσεις πρόσβαση σε αεροπορικές βάσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας (όπως η βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» στην Πάφο) για σκοπούς εκπαίδευσης και επιχειρησιακής κάλυψης.
Η συνεργασία εστιάζεται στην προστασία των υποδομών υδρογονανθράκων (ΑΟΖ), στην αντιμετώπιση ασύμμετρων απειλών και στην επιτήρηση των θαλάσσιων οδών.
Το Ισραήλ ενισχύει σταθερά τη στρατιωτική του παρουσία και τη συνεργασία του με την Κύπρο για την προστασία των χωρικών υδάτων και της ΑΟΖ.
Αυτή περιλαμβάνει την ανάπτυξη του ισραηλινού αντιαεροπορικού συστήματος Barak MX και τη λειτουργία κέντρου κυβερνοασφαλείας, ενώ παράλληλα το Ισραήλ χρησιμοποιεί στρατιωτικές υποδομές στην Κύπρο, όπως την αεροπορική βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» στην Πάφο.
Η στρατιωτική κάλυψη και η αμυντική συνέργεια μεταξύ των δύο χωρών επεκτείνεται στους εξής τομείς
Το Ισραήλ έχει εγκαταστήσει συστήματα αεράμυνας (όπως το Barak MX) στη νότια Κύπρο για την προστασία της Ανατολικής Μεσογείου και των θαλάσσιων ζωνών ενδιαφέροντος.
Δυνάμεις όπως η ισραηλινή Unit 8200 έχουν δημιουργήσει κέντρα επιχειρήσεων στον κυβερνοχώρο στο νησί, ενσωματώνοντας την Κύπρο στο ευρύτερο δίκτυο ασφαλείας τους.
Η Κύπρος παρέχει στο Ισραήλ στρατηγικό βάθος μέσω κοινών ασκήσεων και υπογραφής ετήσιων μνημονίων στρατιωτικής συνεργασίας.
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Μέση Ανατολή 10.07.2026 - 23:52232
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