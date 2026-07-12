Ψεύτες, υποκριτές και αρπακτικά... Φιντάν υπέρ Ιράν: Αναγνωρίζει τα 12 ναυτικά μίλια στο Στενό του Ορμούζ αλλά όχι στο Αιγαίο!

Του Στέφανου Νικολαΐδη Μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα πτυχή των χθεσινών δηλώσεων του υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, περνά σχ...

Του Στέφανου ΝικολαΐδηΜια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα πτυχή των χθεσινών δηλώσεων του υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, περνά σχεδόν απαρατήρητη, αλλά αποκτά ξεχωριστή σημασία υπό το πρίσμα των πάγιων τουρκικών θέσεων στο Αιγαίο.Μιλώντας για την κατάσταση στο Στενό του Ορμούζ και τις σχέσεις μεταξύ Ιράν και Ομάν, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών ανέφερε χαρακτηριστικά:«Στα διεθνή ύδατα του Ιράν υπάρχει δικαίωμα 12 ναυτικών μιλίων. Από την άλλη πλευρά βρίσκεται το Ομάν. Υπάρχει επίσης ένας θαλάσσιος διάδρομος περίπου 20 μιλίων ανάμεσά τους. Το ζήτημα είναι ποια περιοχή θα χρησιμοποιείται και με ποιον τρόπο. Εκεί υπάρχει μια διαφορά αντίληψης και χρειάζεται να υπάρξει κοινή κατανόηση ώστε να αποφευχθούν νέες εντάσεις.»Η αναφορά αυτή προκαλεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας περιγράφει ως απολύτως φυσιολογικό το δικαίωμα του Ιράν να διαθέτει χωρικά ύδατα 12 ναυτικών μιλίων, όπως προβλέπει το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας και εφαρμόζεται από τη συντριπτική πλειονότητα των κρατών παγκοσμίως.Ωστόσο, όπως είναι γνωστό, στο Αιγαίο η Άγκυρα διατηρεί μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση. Από το 1995 εξακολουθεί να ισχύει η απόφαση της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης (casus belli), σύμφωνα με την οποία ενδεχόμενη επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια αποτελεί αιτία πολέμου.Η αντίφαση αυτή επισημαίνεται και από αναλυτές, οι οποίοι υπογραμμίζουν ότι η Τουρκία δεν αμφισβητεί γενικά το δικαίωμα επέκτασης στα 12 ναυτικά μίλια, αλλά υποστηρίζει ότι στο Αιγαίο ισχύει ένα διαφορετικό και ειδικό καθεστώς, όπου - κατά την τουρκική επιχειρηματολογία - δεν μπορούν να εφαρμοστούν οι γενικοί κανόνες του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας.Το παράδοξο γίνεται ακόμη πιο εμφανές αν ληφθεί υπόψη ότι η ίδια η Τουρκία έχει ήδη επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια στη Μαύρη Θάλασσα, όπως επίσης και σε μεγάλο μέρος των μεσογειακών ακτών της, εφαρμόζοντας ακριβώς τον κανόνα που αρνείται να αποδεχθεί για την Ελλάδα στο Αιγαίο.Με άλλα λόγια, η τουρκική θέση δεν αφορά την αρχή των 12 ναυτικών μιλίων καθαυτή, αλλά την εξαίρεση που επιχειρεί να θεμελιώσει αποκλειστικά για το Αιγαίο, θεωρώντας ότι εκεί επικρατεί ιδιαίτερο νομικό και γεωγραφικό καθεστώς.Έτσι, η αναφορά του Χακάν Φιντάν στο Στενό του Ορμούζ, όπου περιγράφει ως δεδομένο το δικαίωμα του Ιράν στα 12 ναυτικά μίλια, επαναφέρει στο προσκήνιο μια από τις βασικές αντιφάσεις της τουρκικής επιχειρηματολογίας σε ό,τι αφορά το Δίκαιο της Θάλασσας και τις ελληνοτουρκικές διαφορές.Πηγή: skai.gr