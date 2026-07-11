Τώρα... Διώξη για ανθρωποκτονία στους τρεις συλληφθέντες για την εμπρηστική δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη!

Διωξεις σε βάρος των τριών συλληφθέντων για την εμπρηστική επίθεση που εχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα άσκησε η εισαγγελεας Πλημμελειοδι...



Οι διωξεις ειναι για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο τετελεσμένη και σε απόπειρα, τρομοκρατική οργάνωση, έκρηξη, εμπρησμό και παράβαση του νόμου περί όπλων που περιλαμβάνει και την κατοχή εκρηκτικών.



Οι κατηγορίες αφορούν και τους τρεις και θα προσωποποιηθουν κατά την ανακριτικη διαδικασία.

Διωξεις σε βάρος των τριών συλληφθέντων για την εμπρηστική επίθεση που εχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα άσκησε η εισαγγελεας Πλημμελειοδικων.