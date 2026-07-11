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ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΣΚΛΑΒΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ

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Τώρα... Διώξη για ανθρωποκτονία στους τρεις συλληφθέντες για την εμπρηστική δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη!

Ιουλίου 11, 2026

  Διωξεις σε βάρος των τριών συλληφθέντων για την εμπρηστική επίθεση που εχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα άσκησε η εισαγγελεας Πλημμελειοδι...

 



Διωξεις σε βάρος των τριών συλληφθέντων για την εμπρηστική επίθεση που εχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα άσκησε η εισαγγελεας Πλημμελειοδικων.

Οι διωξεις ειναι για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο τετελεσμένη και σε απόπειρα, τρομοκρατική οργάνωση, έκρηξη, εμπρησμό και παράβαση του νόμου περί όπλων που περιλαμβάνει και την κατοχή εκρηκτικών.

Οι κατηγορίες αφορούν και τους τρεις και θα προσωποποιηθουν κατά την ανακριτικη διαδικασία.

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