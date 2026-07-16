Βήμα-βήμα πως «κλειδώνουν» οι Έλληνες πιλότοι τα τουρκικά μαχητικά: Το λοκάρισμα και η κατάρριψη!

Αναλυτικά η διαδικασία που ακολουθεί το σύστημα αεράμυνας της χώρας, όταν γίνονται παραβιάσεις από τουρκικά μαχητικά. Οι παραβιάσεις το...







Αναλυτικά η διαδικασία που ακολουθεί το σύστημα αεράμυνας της χώρας, όταν γίνονται παραβιάσεις από τουρκικά μαχητικά.







Ποια όμως είναι η διαδικασία που ακολουθείται σε τέτοιες περιπτώσεις από τους Έλληνες πιλότους. Ο αντιπτέραρχος ε.α. Παναγιώτης Κατσαρός, μιλώντας στον Star την εξήγησε βήμα...



Μόλις τα τουρκικά αεροσκάφη μπαίνουν στον ελληνικό εναέριο χώρο, εντοπίζονται από το σύστημα αεροπορικού ελέγχου και δίνεται εντολή αναχαίτησης στα ελληνικά μαχητικά. Οι Έλληνες πιλότοι ακολουθώντας τις οδηγίες των ελεγκτών και σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, κάνουν ραντάρ λοκ ον, Κάτι που σημαίνει οτι σύντομα θα είναι σε παραμέτρους βολής. Μόλις αυτό γίνει υπάρχουν δύο ενδεχόμενα, ανάλογα με την κατάσταση που επικρατεί μεταξύ των δύο χωρών. Σε περίοδο ειρήνης είναι η οπτική αναγνώριση, ενώ σε περίοδο πολέμου είναι η κατάρριψη. Την ίδια ώρα, τα επίγεια αντιεροπορικά συστήματα, έχουν δικαίωμα να τα εγκλωβίσουν. Αν μάλιστα τα τουρκικά μαχητικά είναι οπλισμένα, είναι ζωτικής σημασίας να είναι λοκαρισμένα, προκειμένου να αποφευχθεί αιφνιδιαστική επίθεση.

Οι παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου, έχουν έρθει και πάλι στο προσκήνιο. Όχι οτι έχουν σταματήσει ποτέ, αλλά την Τετάρτη υπήρξαν 126 παραβιάσεις και 30 υπερπτήσεις πάνω από Αρκιούς, Λειψούς, Αγαθονήσι, Σάμο, Φούρνους, Οινούσσες και Κάρπαθο, με αποτέλεσμα την αντίδραση των στρατιωτικών δυνάμεων, αλλά και της πολιτικής ηγεσίας της χώρας.Τα μαχητικά της πολεμικής αεροπορίας ήταν σε κατάσταση επιφυλακής, προχωρώντας σε αναχαιτήσεις των τουρκικών, ενώ το Υπουργείο Εξωτερικών πραγματοποίησε έντονο διάβημα διαμαρτυρίας στην γειτονική χώρα