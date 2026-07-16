Περίεργη η στάση των δύο 42χρονων... «Συλλαμβάνεστε για την υπόθεση της Marfin» τους είπαν οι αστυνομικοί και δεν αντέδρασαν και δεν ρώτησαν «γιατί;».

Οι δύο 42χρονοι κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι μετά την ολοκλήρωση πολύωρης διαδικασίας απολογιών, με τη σύμφωνη γνώμη της 3ης τακτικής ...

Οι δύο 42χρονοι κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι μετά την ολοκλήρωση πολύωρης διαδικασίας απολογιών, με τη σύμφωνη γνώμη της 3ης τακτικής ανακρίτριας και του εισαγγελέα.Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, ο κατηγορούμενος που αναφέρεται στη δικογραφία με το προσωνύμιο «ψηλός» θα οδηγηθεί στις φυλακές Μαλανδρίνου, ενώ ο επονομαζόμενος «εναερίτης» θα μεταφερθεί στις φυλακές Ναυπλίου.Ο πρώτος κατηγορείται ότι έσπασε τον υαλοπίνακα του τραπεζικού υποκαταστήματος, ενώ ο δεύτερος φέρεται να είχε καθοδηγητικό ρόλο κατά την επίθεση της 5ης Μαΐου 2010.Οι αξιωματικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών παρέλαβαν την Τετάρτη 15 Ιουλίου τα έγγραφα για την προσωρινή κράτηση των δύο κατηγορουμένων. Η μεταγωγή τους, ωστόσο, δεν αναμένεται να πραγματοποιηθεί άμεσα, καθώς η Διεύθυνση Μεταγωγών δεν έχει προγραμματίσει δρομολόγιο προς τα δύο σωφρονιστικά καταστήματα τις επόμενες ημέρες.Για τον λόγο αυτό, οι δύο 42χρονοι πιθανότατα θα παραμείνουν έως το τέλος της εβδομάδας στα κρατητήρια του 7ου ορόφου της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, όπου κρατήθηκαν και το βράδυ της Τρίτης. Την Τετάρτη τούς επισκέφθηκαν συγγενικά τους πρόσωπα και οι συνήγοροί τους.Αστυνομικοί που βρίσκονται κοντά στους κρατουμένους ανέφεραν στο ΕΡΤnews ότι οι δύο κατηγορούμενοι δεν έχουν εκδηλώσει κάποια ιδιαίτερη αντίδραση. Οι άνδρες προαυλίζονται μαζί με τους υπόλοιπους κρατουμένους και πραγματοποιούν τηλεφωνικές κλήσεις από τα καρτοτηλέφωνα που βρίσκονται στον διάδρομο των κρατητηρίων.Η στάση τους είχε προκαλέσει το ενδιαφέρον των στελεχών του Τμήματος Ανθρωποκτονιών ήδη από τη στιγμή των αστυνομικών εφόδων στις κατοικίες τους. Όταν οι αστυνομικοί εισήλθαν στα σπίτια τους και τους ανακοίνωσαν: «Συλλαμβάνεστε για την υπόθεση της Marfin», οι δύο κατηγορούμενοι, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Star, δεν αντέδρασαν και δεν ρώτησαν «γιατί;».