Παράδοση στα πραξικοπήματα έχουν οι τούρκοι... Αυτό στις 15 Ιουλίου 2016 ήταν το έκτο από το 1960!









Και αυτό το πραξικόπημα ήταν το 6ο στην ιστορία της Τουρκίας. Δείτε τη λίστα με πρώψτο του 1960...1960Το πρώτο πραξικόπημα ήταν Μάιο του 1960, όταν ο στρατός συνέλαβε όλα τα μέλη του κυβερνώντος Δημοκρατικού Κόμματος και τα δίκασε.1961Τον Σεπτέμβριο του 1961, ο Αντνάν Μεντερές ανατράπηκε από την θέση του πρωθυπουργού και απαγχονίστηκε μαζί με τον υπουργό Οικονομικών και τον υπουργό Εξωτερικών. 1971Ο στρατός ανάγκασε τον συντηρητικό πρωθυπουργό, Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ, να παραιτηθεί. Κηρύχθηκε στρατιωτικός νόμος και εγκαταστάθηκε κυβέρνηση «τεχνοκρατών».1980Η τελευταία σημαντική παρέμβαση του στρατού στην πολιτική ζωή της Τουρκίας ήρθε το 1980, όταν οι στρατηγοί ανέλαβαν την Τουρκία μετά τις βίαιες συγκρούσεις αριστερών και δεξιών φοιτητών που έφτασε στο χείλος του εμφύλιου πολέμου. Ο ηγέτης της χούντας, Κενάν Εβρέν, ενίσχυσε την θέση του ως πρόεδρος και έγραψε ξανά το Σύνταγμα όπου εγγυήθηκε την δύναμη του στρατού.1997Στις αρχές του 1997, ο στρατός ανάγκασε τον ηγέτη του συνασπισμού των Ισλαμιστών Νεχμετίν Ερμπακάν να παραιτηθεί με την αιτιολογία ότι είχε διευθύνει την Τουρκία προς θρησκευτικούς κανόνες. Ωστόσο, ο στρατός απέφυγε την κατάληψη της εξουσίας και επέτρεψε σε πολιτικούς να σχηματίσουν μια νέα κυβέρνηση.2016Στις 15 Ιουλίου 2016 ο Πρωθυπουργός της Τουρκίας Μπινάλι Γιλντιρίμ επιβεβαίωσε την απόπειρα απόπειρα πραξικοπήματος από Τούρκους στρατιωτικούς. Ήταν το τελευταίο μέχρι στιγμής και το μοναδικό αποτυχημένο...