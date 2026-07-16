Στην τελική ευθεία η αναβάθμιση των…38 F-16 Block 50 της 341 Μοίρας «Βέλος» και της 347 Μοίρας «Περσέας».

Τον Σεπτέμβριο αναμένεται στην Αθήνα η επίσημη απάντηση της αμερικανικής κυβέρνησης (Letter of Acceptance) στο ελληνικό αίτημα για αναβ...

Τον Σεπτέμβριο αναμένεται στην Αθήνα η επίσημη απάντηση της αμερικανικής κυβέρνησης (Letter of Acceptance) στο ελληνικό αίτημα για αναβάθμιση των 38 F-16 Block 50 της 341 Μοίρας «Βέλος» και της 347 Μοίρας «Περσέας». Στη συνέχεια θα ξεκινήσουν οι τελικές διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία που αναμένεται να κοστίσει περί το ένα δισεκατομμύριο ευρώ.Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, η Πολεμική Αεροπορία θα αυξήσει τον αριθμό των Viper σε 120, δεδομένου ότι το μονοθέσιο F-16 που πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στη Ζάκυνθο θα επανέλθει σε πτήσιμη κατάσταση.