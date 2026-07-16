Οι τούρκοι επελαύνουν και καταλαμβάνουν την Νεκρή Ζώνη στην Κύπρο... Κίνδυνος νέων εγκλωβισμένων από τον Αττίλα!

Οι καταγγελίες των κατοίκων της Αθηένου αποκάλυψαν ότι ο τουρκικός στρατός έχει προχωρήσει σε ενέργειες αναβάθμισης και επαναφοράς στρατ...

Ο κατοχικός στρατός έχει τοποθετήσει κάμερες παρακολούθησης και εξοπλισμό, εγείροντας ανησυχία για αυξημένη επιτήρηση πάνω στα όρια της νεκρής ζώνης.Τα στρατιωτικά αυτά σημεία βρίσκονται σε πολύ κοντινή απόσταση από τον οικιστικό ιστό της ακριτικής κοινότητας.Μετά τη δημοσιοποίηση του θέματος, το Υπουργείο Άμυνας και η Εθνική Φρουρά παρακολουθούν στενά την κατάσταση, ενώ οι αρμόδιοι φορείς (όπως ο Σύνδεσμος Εθνοφυλάκων) επισημαίνουν ότι γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να μην υπάρχει αδικαιολόγητος πανικός στον τοπικό πληθυσμό.Η Τουρκία αμφισβητεί το καθεστώς της νεκρής ζώνης στην Κύπρο, εφαρμόζοντας σχέδιο de facto κατάληψης. Ο κατοχικός στρατός και «αστυνομικοί» προωθούνται στη ζώνη, εγκαθιστώντας βαρέλια «νέας οριοθέτησης», κατασκευάζοντας οδοφράγματα και επιτρέποντας την καλλιέργεια ελληνοκυπριακών χωραφιών, προκαλώντας κάθε λίγο τις ειρηνευτικές δυνάμεις.Η Τουρκία επιχειρεί συστηματικά να καταλάβει ή να αλλοιώσει το καθεστώς της νεκρής ζώνης στην Κύπρο εδώ και χρόνια.Χρησιμοποιεί μεθοδικές προωθήσεις στρατιωτικών δυνάμεων, κατασκευή έργων και αμφισβήτηση του ελέγχου της περιοχής από την Ειρηνευτική Δύναμη του ΟΗΕ (UNFICYP).Οι πιο πρόσφατες ενέργειες περιλαμβάνουν:Στην περιοχή της Αθηαίνου, ο κατοχικός στρατός προχωρά συστηματικά σε αναβαθμίσεις στρατιωτικών φυλακίων και εγκατάσταση καμερών παρακολούθησης, που αφορούν ενέργειες που παραβιάζουν το στρατιωτικό στάτους κβο και προκαλούν έντονες ανησυχίες στον ΟΗΕ.Ο κατοχικός στρατός έχει προχωρήσει σε προελάσεις στη περιοχή Πλάτη, δημιουργώντας νέα τετελεσμένα και προκαλώντας την άμεση αντίδραση της Κυπριακής Δημοκρατίας.Στρατηγικός στόχος: Σύμφωνα με αναλύσεις και διεθνείς αναφορές, η Τουρκία ακολουθεί ένα σχέδιο σταδιακής προσάρτησης και εδραίωσης στρατιωτικών θέσεων εντός της νεκρής ζώνης.Το θέμα είναι πολύ πιο περίπλοκο και οξύ απ’ ό,τι φαίνεται. Και ισχύει κάτι τέτοιο, διότι σχετίζεται με ζητήματα ασφάλειας και μάλιστα σε κατοικημένες περιοχές από τον Άγιο Δομέτιο ώς τη Δερύνεια, ενώ ταυτοχρόνως εγείρονται θέματα κυριαρχίας και εδαφικής επέκτασης της κατοχής.Αυτά τα οποία συμβαίνουν σήμερα δεν προέκυψαν εν μιά νυκτί, αλλά επί σειρά ετών και συνεχών υποχωρήσεων των κυπριακών Κυβερνήσεων, που έκρυβαν την τουρκική επιθετική πρακτική κάτω από χαλί, για να μη χαλάσει το κλίμα με την άλλη πλευρά λόγω των ψευδαισθήσεων πως με τον εξευμενισμό ήμασταν κοντά στη λύση.Σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας της Κύπρου και αναλύσεις ασφαλείας, η Άγκυρα δεν επιδιώκει μια ανοιχτή πολεμική σύρραξη για την κατάληψη ολόκληρης της ζώνης, αλλά ακολουθεί την εξής τακτική:Προσπάθεια σταδιακής προώθησης των τουρκικών θέσεων εντός της ελεγχόμενης από τον ΟΗΕ ζώνης (όπως έχει συμβεί και σε άλλες περιοχές, π.χ. Άγιος Δομέτιος, Αυλώνα, Πύλα).Αμφισβήτηση των ορίων που έχει καθορίσει η ειρηνευτική δύναμη (ΟΥΝΦΙΚΥΠ), ώστε να εμφανίζεται η νεκρή ζώνη ως «έδαφος του ψευδοκράτους».Οι προκλήσεις πυκνώνουν κάθε φορά που επιχειρείται διπλωματική κινητικότητα για το Κυπριακό, με στόχο τον εκβιασμό πολιτικών υποχωρήσεων.Η Εθνική Φρουρά παραμένει σε πλήρη ετοιμότητα κατά μήκος της γραμμής άμυνας, ενώ η κυπριακή κυβέρνηση προβαίνει διαρκώς σε επίσημα διαβήματα προς τα Ηνωμένα Έθνη για την αναχαίτιση των τουρκικών παραβιάσεων.Η τουρκική πλευρά δεν θεωρεί ότι η «νεκρή ζώνη» ανήκει στην Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά ότι μεγάλο τμήμα της εμπίπτει στη λεγόμενη «κυριαρχία» του ψευδοκράτους.Αυτό αργά ή γρήγορα θα φέρει πολεμική σύγκρουση στην περιοχή , σε κάθε ευκαιρία παρουσιαστεί στην τουρκική πλευρά στην Ανατολική Μεσόγειο.