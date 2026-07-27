Ομιλούν από μόνες τους: Μαρτυρίες Τούρκου ανώτερου αξιωματικού για τα εγκλήματα πολέμου από τον Αττίλα στην μαρτυρική Κύπρο



4 Αυγούστου 1974



Νωρίς το πρωί ήλθε ο Επιτελάρχης της Στρατιάς , συμμαθητής και φίλος μου Συνταγματάρχης Μαχμούτ Μπογουσλού . Μαζί μεταβήκαμε στο Σύσκληπο και βρήκαμε το σπίτι που θανατώθηκαν οι Ρωμιοί. Το θέαμα ανατριχιαστικό. Θανατώθηκαν στο χωλ ενός σπιτιού που ήταν κοντά σε αγρόκτημα εκτροφής πουλερικών του χωριού. Οκτώ είναι τρύπιοι από τα κεφάλια και το στήθος τους, πεσμένοι πάνω σε πολυθρόνες και καρέκλες, είναι σε κατάσταση να κάθονται μέσα στα αίματα. Πέντε γυναίκες και άντρες είναι κάτω, αγκαλιασμένοι μεταξύ τους και αυτοί μέσα στα αίματα νεκροί. Ένα πτώμα που κάθετε σε καρέκλα πλάι στην είσοδο δεν έχει κεφάλι και ο λαιμός του είναι κατάλευκος.



‘Έχει βιαστεί ένα 11-12 χρονών ένα αδύνατο Ρωμαίικο κορίτσι. Της έχουν φορέσει ένα επανωφόρι Ρωμιών στρατιωτών. Την είδαμε να προγευματίζει με τους δικούς μας στρατιώτες στο αγρόκτημα τροφής πουλερικών στο Σύσκληπο. Όταν μας βλέπει χαμογελάει ανήμπορα λέγοντας «καλημέρας».



Επιστρέφουμε στο αρχηγεία στον Άγιο Ιλαρίωνα περνώντας από το στενό του Σύσκληπου και το βουνό με υψόμετρο 1023 μέτρα βλέποντας τις μονάδες.



Σημειώσεις:Όλες οι ερμηνείες ή διορθώσεις των γραφομένων είναι σε αγκύλες: [σημ].

Διατηρήθηκε η πρωτότυπη γραφή με διορθώσεις σε αγκύλες όπου δει..



Αυτό το κείμενο αποτελεί προφανή επίσημη ομολογία διάπραξης εγκλημάτων πολέμου από τον Αττίλα. Το βιβλίο έχει κάνει τουλάχιστον 7 εκδόσεις σε διάστημα 17 ετών ώστε οι παραδοχές εγκλημάτων πολέμου μόνο στιγμιαίες δεν είναι:



Α. Κατ’ αρχήν, αφορούν την εν ψυχρώ εκτέλεση 13 πολιτών στο χωριό Σύσκληπου, τεκμηριωμένο από τους συνταγματάρχες Γκιουλεργιούζ και Μπογκουσλού. Ο τελευταίος είναι ο επιτελάρχης της δύναμης εισβολής, συνεπώς αυτό σημαίνει ότι η ανώτατη ιεραρχία των Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων (ΤΕΔ) έλαβε γνώση, ακόμη και ανεπίσημα, των διαπραχθέντων μαζικών δολοφονιών. Αναφέρει ότι λήφθησαν καταθέσεις από τους ενόχους (ένας υπαξιωματικός, δύο καταδρομείς του Τουρκικού στρατού, καθώς και δύο Τ/Κ «μουτζαχεντίν»).



Δεν αναφέρεται το παραμικρό για δικαστική διαδικασία για τους ενόχους, ή ειδοποίηση του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού για το συγκεκριμένο έγκλημα πολέμου. Συνεπώς, πέρα από το φρικιαστικό και αποτρόπαιο έγκλημα πολέμου, αυτό καθεαυτό (όλα τα πτώματα διάτρητα από σφαίρες, ένα πτώμα έχει αποκεφαλιστεί), υπάρχει συγκάλυψη λόγω μη ενημέρωσης όλων των αρμοδίων.



Η συγκάλυψη αναπόφευκτα πρέπει να έχει φτάσει στο ανώτατο επίπεδο των ΤΕΔ. Άλλωστε, το βιβλίο κυκλοφορούσε και κυκλοφορεί για 32 χρόνια, χωρίς να ενοχληθεί κανείς αοπό τις ΤΕΔ ή την Τουρκική Κυβέρνηση!



Β. Έχουν διαπραχθεί μαζικοί βιασμοί μιας αδύναμης 11-12χρονης Ελληνοκύπριας, η οποία παρέμενε ακόμη (προφανώς υπό απειλή) για τις ανώμαλες ορέξεις των ορδών του Αττίλα, με ό,τι άλλο μπορεί αυτό να συνεπάγεται. Προφανέστατο έγκλημα πολέμου, τόσο οι αποτρόπαιες πράξεις όσο και η συγκάλυψή των. Η ευθύνη των δύο ανώτερων αξιωματικών, καθώς και των ιεραρχικά ανωτέρων των είναι τεράστια.



Γ. Ίσως δεν είναι τυχαίο, ότι δύο ημέρες μετά τη διαπίστωση αυτών των εγκλημάτων πολέμου, στις 6 Αυγούστου 1974, η Τουρκία θα έστελνε επίσημη ειδοποίηση στον Διεθνή Ερυθρό Σταυρό ότι η εισβολή στην Κύπρο ήταν «εσωτερική υπόθεση» και δεν αφορούσε την δικαιοδοσία αυτού του οργανισμού ανακούφισης θυμάτων πολέμου και άλλων καταστροφών!





Σύμφωνα με εκτεταμένο ρεπορτάζ του Φρίξου Δαλίτη στον Φιλελεύθερο, αυτό το καημένο πλάσμα απελευθερώθηκε και μίλησε για τα εγκλήματα που υπέστη στον Προεδρεύοντα της ΚΔ Γλαύκο Κληρίδη. Αυτονόητο ότι ήταν για χρόνια υπό ψυχιατρική φροντίδα και δυστυχώς δεν μπόρεσε ποτέ (εξ όσων γνωρίζουμε) να έχει προσωπική και οικογενειακή ζωή. Προσωπικά γονατίζω ευλαβικά μπροστά στο δράμα της καθώς και των σφαγισθέντων συγχωριανών της, και θεωρώ υποχρέωση της ΚΔ και όλων μας ατομικά, το να προσπαθήσουμε ώστε όλα τα θύματα εγκλημάτων πολέμου του Αττίλα να έχουν μια δικαίωση



Τα συγκεκριμένα αποσπάσματα του βιβλίου ενσωματώθηκαν σε αναφορά της ΚΔ για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Κυπρίων πολιτών στα Κατεχόμενα, τον Μάιο του 2012. Καλό θα ήταν 10 χρόνια μετά να μας ενημερώσουν οι αρχές τί απέγινε με αυτή την παρέμβαση. Η Ρωσία υποχρεώθηκε να φύγει από το Συμβούλιο της Ευρώπης πρωτού καλά καλά τεκμηριωθούν από τις επίσημες επιτροπές του συμβουλίου παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην υπό εισβολή Ουκρανία. Για τον 48-χρονο Αττίλα του οποίου τις συνέπειες ζούμε ακόμη, τί θα γίνει;





Απόσπασμα από το βιβλίο SATILIK ADA KIBRIS (Κύπρος: ένα νησί πουλιέται) του συγγραφέα Ερόλ Μουτερτζιμιλέρ [σημ. υπόδικος στην υπόθεση Εργκένεγκον. Καταδικάστηκε αλλά μετά πήρε χάρη].Υπότιτλος : Οι Άγνωστες Πλευρές της Επιχείρησης Ειρήνης της Κύπρου (1η Έκδοση 1990-7η Έκδοση Απρίλιος 2007)Έκθεση Αναμνήσεων του Συνταγματάρχη Πεζικού Σαλίχ Γκιουλέργιουζ (σελ. 623-660) που ανήκε στην διοίκηση της Ταξιαρχίας.Δίνεται ως Παράρτημα -23 Αυγούστου 1974Άρχισε το πρωί με ηρεμία. Δεν υπάρχει ακόμα σύγκρουση πουθενά. Έγραψα για πρώτη φορά επιστολή στο σπίτι.Ο λοχαγός Νερμί και υπολοχαγός Γκιουρκάν βρέθηκαν σε κατάσταση σήψης κοντά στο χωριό Αγερμόλα [σημ. Άγιος Ερμόλαος, Επαρχία Κυρήνειας]. Δεν υπάρχει το σώμα του ανθυπολοχαγού που είναι στον κατάλογο των αγνοούμενων για πέντε μέρες. Έφεραν το πορτοφόλι του λοχαγού Νερμί. Έχει μέσα την ταυτότητα αξιωματικού και 400 ΛΤ. Μυρίζει τρομερά.Αρχίσαμε να οργανώνουμε την Ταξιαρχία. Δεν θα είναι για καλό η εκκένωση των βουνών.Μάθαμε το βράδυ ότι θανατώθηκαν 14 Ρωμιοί μέσα σ’ ένα σπίτι στο χωριό Σύσκληπος [σημ. χωριό δίπλα από τον Άγιο Ερμόλαο, Επαρχία Κυρήνειας]. Διαπιστώθηκε ότι έπραξαν το επεισόδιο ένα υπαξιωματικός πυροβολικού, δύο καταδρομείς και δύο μουτζαχίτιδες [πολιτοφύλακες Τ/Κ].Πήραμε τις καταθέσεις των στρατιωτών μέχρι αργά.