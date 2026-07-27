Τινάχθηκε στον αέρα εργοστάσιο στα Εξαμίλια! Καίγεται ολοσχερώς ενώ η έκρηξη ακούστηκε σε χιλιόμετρα!

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (27.07.2026) σε εργοστάσιο στα Εξαμίλια Κορινθίας ενώ λίγα δευτερόλεπτα μετά ξέσπασε φ...





Η φωτιά έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις και, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, το εργοστάσιο καίγεται ολοσχερώς.



Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και εθελοντικές ομάδες της Κορινθίας, οι οποίες δίνουν μάχη για τον περιορισμό της φωτιάς.



Στο σημείο σημειώνονται συνεχώς εκρήξεις.

Η φωτιά έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις και, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, το εργοστάσιο καίγεται ολοσχερώς.Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και εθελοντικές ομάδες της Κορινθίας, οι οποίες δίνουν μάχη για τον περιορισμό της φωτιάς.Στο σημείο σημειώνονται συνεχώς εκρήξεις.

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (27.07.2026) σε εργοστάσιο στα Εξαμίλια Κορινθίας ενώ λίγα δευτερόλεπτα μετά ξέσπασε φωτιά η οποία καίει ολοσχερώς τις εγκαταστάσεις.Η φωτιά εκδηλώθηκε σε εργοστάσιο στα Εξαμίλια Κορινθίας, γύρω στις 13:30. Σύμφωνα με πληροφορίες, ακούστηκε σε ολόκληρη την περιοχή ένας εκκωφαντικός κρότος, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση στους κατοίκους.