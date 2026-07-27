Οι Τούρκοι ίδρυσαν Ταξιαρχία Καταδρομών στην κατεχόμενη Ίμβρο! Αυτοί μιλάνε για... αποστρατικοποίηση!

Οι Τούρκοι ίδρυσαν Ταξιαρχία Καταδρομών στην Ίμβρο – Η Τουρκία προχωρά σε ακόμη μία προκλητική ενέργεια αναβαθμίζοντας το 5ο Σύνταγμα Κατ...
Οι Τούρκοι ίδρυσαν Ταξιαρχία Καταδρομών στην Ίμβρο – Η Τουρκία προχωρά σε ακόμη μία προκλητική ενέργεια αναβαθμίζοντας το 5ο Σύνταγμα Καταδρομών της Ίμβρου σε Ταξιαρχία Καταδρομών. Η νέα Ταξιαρχία Καταδρομών θα υπάγεται στο 2ο Σώμα Στρατού (Καλλίπολη) της 1ης Στρατιάς (Κων/πολη). Αυτό σημαίνει ότι η Τουρκία στο πλαίσιο της ίδρυσης νέων Ταξιαρχιών Καταδρομών αναβαθμίζει την απειλή εναντίον της Ελλάδας στο βόρειο Αιγαίο με προσανατολισμό και προς την Ελληνική Θράκη.
Γράφει ο αντιστράτηγος ε.α. Λάζαρος Καμπουρίδης (Διδάκτορας Παντείου)
Η νέα Ταξιαρχία έχει καταχωρηθεί και στο Κεντρικό Σύστημα Εγγραφής Κρατικών Οργανισμών – Εθνικό Μητρώο (DETSIS) και πλέον οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις (ΤΕΔ) θα διαθέτουν 26 Ταξιαρχίες Καταδρομών. Οι σχετικές προετοιμασίες για αυτή την επιχειρησιακή αναβάθμιση από Σύνταγμα σε Ταξιαρχία Καταδρομών στην Ίμβρο, φαίνεται ότι είχαν αρχίσει με την επίσκεψη του πρώην Υπουργού Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας Χ. Ακάρ στο νησί τον Δεκέμβριο του 2022.
Το θέμα αποκτά ιδιαίτερη σημασία εάν συνεξετασθεί παράλληλα και με το γεγονός της ίδρυσης τάγματος Πεζοναυτών στην Ίμβρο το οποίο υπάγεται στην 3η Ταξιαρχία Πεζοναυτών (2025) με έδρα το Τσανάκαλε. Η Τουρκία τα τελευταία δύο χρόνια έχει ενισχύσει ακόμη περισσότερο τον επιθετικό προσανατολισμό εναντίον της Ελλάδας και της Κυπριακής Δημοκρατίας με τις παρακάτω κινήσεις:
>Ίδρυση ενός Αμφίβιου Σώματος Στρατού στο Τσανάκκαλε (βόρειο Αιγαίο).
>Ίδρυση της 3ης Ταξιαρχίας Πεζοναυτών στο Τσανάκκαλε με ένα τάγμα Πεζοναυτών στην Ίμβρο (βόρειο Αιγαίο).
>Κατασκευή υποδομών για την φιλοξενία μιας επιπλέον Ταξιαρχίας Πεζοναυτών στο Ακσάζ (νότιο Αιγαίο).
>Ίδρυση της 2ης Ταξιαρχίας Πεζοναυτών στην Αλεξανδρέττα έναντι της Κύπρου (ανατολική Μεσόγειος).
>Αναβάθμιση σε Κύρια Αεροπορική Βάση Αεριωθουμένων (16η) της βάσης στο Ντάλαμαν έναντι της Ρόδου (νότιο Αιγαίο).
>Αναβάθμιση σε Κύρια Αεροπορική Βάση Αεριωθουμένων (10η) της βάσης στο Ιντσιρλίκ/Άδανα έναντι της Κύπρου (ανατολική Μεσόγειος).
>Ίδρυση της 17ης Βάσης Πυραύλων στο Αφιόν Καράχισάρ, με προσανατολισμό το Αιγαίο και την ανατολική Μεσόγειο.
>Ίδρυση της 18ης Κύριας Αεροπορικής Βάσης Αεριωθουμένων στη Γιάλοβα, με περιοχή ευθύνης τη Θάλασσα Μαρμαρά – Στενά και το βόρειο Αιγαίο.
>Ίδρυση της 12ης Ταξιαρχίας Καταδρομών στο Οσμάνιγιε έναντι της Κύπρου.
>Αναβάθμιση του αποβατικού της προγράμματος το οποίο προβλέπει την κατασκευή νέων αποβατικών σκαφών εντάσσοντας και τα νέα αμφίβια οχήματα εφόδου.
>Κατασκευή υποδομών-βάσεων για Μη Επανδρωμένα Σκάφη Θαλάσσης (ΜΕΣΘ) στις περιοχές, Ακσάζ, Φώκαιας, Τσανάκαλε, Γκιολτσούκ, Μερσίνας και Έρεγλι/Μαύρης Θάλασσας, με την έδρα της κεντρικής Διοίκηση αυτών στην περιοχή Δίδυμα του Αϊδινίου έναντι της Λέρου.
Έλεγχος Στενών και Θαλάσσια Πάρκα
Το θέμα της αναβάθμισης της τουρκικής απειλής και στο βόρειο Αιγαίο με την ίδρυση Αποβατικού Σώματος Στρατού και Ταξιαρχίας Πεζοναυτών στο Τσανάκαλε αλλά και Ταξιαρχίας Καταδρομών και ενός τάγματος Πεζοναυτών στην Ίμβρο, έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς φαίνεται ότι η Τουρκία δίνει ιδιαίτερη σημασία στον έλεγχο των Στενών των Δαρδανελίων και του βορείου Αιγαίου όχι μόνο επειδή αξιώνει αποστρατιωτικοποίηση ελληνικών νησιών της περιοχής αλλά και επειδή στην περιοχή βρίσκεται και ένα από τα θαλάσσια πάρκα της Τουρκίας σύμφωνα με τον σχετικό τουρκικό χάρτη ο οποίος ανακοινώθηκε το περασμένο έτος.
Υπενθυμίζεται ότι στο τουρκικό Σχέδιο ΒΑΡΙΟΠΟΥΛΑ το οποίο είχε αποκαλυφθεί το 2010 και σύμφωνα με το οποίο οι στρατηγοί σχεδίαζαν ανατροπή της κυβέρνησης του Ρ. Τ. Ερντογάν μέσα από μία επιθετική ενέργεια εναντίον της Ελλάδας, είχε αποκαλυφθεί ότι η αποστολή του 5ου Συντάγματος Καταδρομών της Ίμβρου είχε αποστολή την διείσδυση και κατάληψη της περιοχής του αεροδρομίου της Αλεξανδρούπολης.
Το θέμα κρίνεται ως ιδιαίτερα σημαντικό καθώς η αναβάθμιση της τουρκικής επιθετικότητας μέσω της ίδρυσης νέων στρατιωτικών σχηματισμών και διοικήσεων με προσανατολισμό το Αιγαίοι και την Κύπρο πραγματοποιείται σε μία περίοδο όπου η Τουρκία επιχειρεί να επιβάλλει ένα ιδιότυπο status quo με αξιώσεις αφαίρεσης του δικαιώματος της Ελλάδας να προχωρήσει στον εξοπλισμό των νησιών του Αιγαίου με νέα σύγχρονα οπλικά συστήματα ισραηλινής κατασκευής.
Η Ελλάδα θα πρέπει να αναδείξει την τουρκική επιθετικότητα στην Ε.Ε. και στον ΟΗΕ υπό το πρίσμα της ίδρυσης νέων στρατιωτικών σχηματισμών – βάσεων – διοικήσεων οι οποίες έχουν επιθετικό προσανατολισμό έναντι της χώρας μας αλλά και της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το θέμα αποκτά ιδιαίτερη σημασία ειδικά την περίοδο αυτή καθώς τον επόμενο Οκτώβριο πρόκειται να εισαχθεί προς ψήφιση στην τουρκική Εθνοσυνέλευση ο αποκαλούμενος νόμος «Γαλάζια Πατρίδα», σε εφαρμογή του οποίου η Τουρκία επιδιώκει να καταστεί το απόλυτο «αφεντικό» στο Αιγαίο.
Επιπρόσθετα, η αναγκαιότητα ανάδειξης του θέματος από πλευράς Αθήνας και Λευκωσίας ειδικά στην Ε.Ε., λειτουργεί ανασχετικά για την ένταξη της Τουρκίας στην ευρωπαϊκή άμυνα και μάλιστα σε μία περίοδο που η Άγκυρα έχει ανάγκη τα ευρωπαϊκά κονδύλια για την αμυντική της βιομηχανία.
Δεν είναι δυνατόν η Τουρκία να αξιώνει την ένταξή της στους μηχανισμούς της ευρωπαϊκής άμυνας και ασφάλειας και απορρόφησης ευρωπαϊκών κονδυλίων για την αμυντική της βιομηχανία όταν κατέχει το 40 % της Κύπρου, διατηρεί το Casus Belli εναντίον της Ελλάδας και αμφισβητεί την ελληνική κυριαρχία και κυριαρχικά μας δικαιώματα σε εφαρμογή του Δόγματος «Γαλάζια Πατρίδα». Η αφωνία μας εξυπηρετεί την Τουρκία…
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