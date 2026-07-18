ΕΚΤΑΚΤΟ! Αθήνα: Εντοπίστηκε ύποπτη βαλίτσα στην Κυψέλη - Περιέχει ανθρώπινα μέλη!

Συναγερμός στην Κυψέλη για ύποπτη βαλίτσα – Πληροφορίες ότι έχει μέσα ανθρώπινα μέλη Την βαλίτσα την εντόπισε ένας άστεγος μέσα σε εγκατ...







Οι αστυνομικοί έχουν ήδη λάβει κατάθεση από τον άνθρωπο που εντόπισε τη βαλίτσα, ενώ ήδη έχουν ξεκινήσει να αναζητούν υλικό από κάμερες ασφαλείας από παρακείμενα κτήρια.



Πρόκειται για κεντρικότατο σημείο στην «καρδιά» της Αθήνας, απέναντι ακριβώς από την είσοδο των εγκαταστάσεων του Πανελληνίου. Οι αστυνομικοί έχουν ήδη λάβει κατάθεση από τον άνθρωπο που εντόπισε τη βαλίτσα, ενώ ήδη έχουν ξεκινήσει να αναζητούν υλικό από κάμερες ασφαλείας από παρακείμενα κτήρια.Πρόκειται για κεντρικότατο σημείο στην «καρδιά» της Αθήνας, απέναντι ακριβώς από την είσοδο των εγκαταστάσεων του Πανελληνίου.

Συναγερμός σήμανε στις αστυνομικές αρχές σήμερα το πρωί (18/7/2026) αφού ύποπτη βαλίτσα βρέθηκε στην Κυψέλη.Σύμφωνα με πληροφορίες, η βαλίτσα που βρέθηκε στην Κυψέλη φαίνεται να περιέχει μέσα ανθρώπινα μέλη.Μια περίεργη οσμή κινητοποίησε τους περίοικους και τη βαλίτσα τη βρήκε ένας άστεγος σε εγκαταλελειμμένο κτίριο επί της οδού Ευελπίδων 7.Η βαλίτσα εντοπίστηκε περίπου στις 2 το μεσημέρι του Σαββάτου.. Στο σημείο έσπευσε ισχυρή αστυνομική δύναμη, ενώ μεταβαίνει και ιατροδικαστής.