ΕΚΤΑΚΤΟ! Αθήνα: Εντοπίστηκε ύποπτη βαλίτσα στην Κυψέλη - Περιέχει ανθρώπινα μέλη!

Συναγερμός στην Κυψέλη για ύποπτη βαλίτσα – Πληροφορίες ότι έχει μέσα ανθρώπινα μέλη Την βαλίτσα την εντόπισε ένας άστεγος μέσα σε εγκατ...
Συναγερμός στην Κυψέλη για ύποπτη βαλίτσα – Πληροφορίες ότι έχει μέσα ανθρώπινα μέλη
Την βαλίτσα την εντόπισε ένας άστεγος μέσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο
Συναγερμός σήμανε στις αστυνομικές αρχές σήμερα το πρωί (18/7/2026) αφού ύποπτη βαλίτσα βρέθηκε στην Κυψέλη.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η βαλίτσα που βρέθηκε στην Κυψέλη φαίνεται να περιέχει μέσα ανθρώπινα μέλη.
Μια περίεργη οσμή κινητοποίησε τους περίοικους και τη βαλίτσα τη βρήκε ένας άστεγος σε εγκαταλελειμμένο κτίριο επί της οδού Ευελπίδων 7.
Η βαλίτσα εντοπίστηκε περίπου στις 2 το μεσημέρι του Σαββάτου.. Στο σημείο έσπευσε ισχυρή αστυνομική δύναμη, ενώ μεταβαίνει και ιατροδικαστής.
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