Συνελήφθησαν πρόεδρος κοινότητας και πυροσβέστης για τους εμπρησμούς στους Γαργαλιάνους, εμπλέκονται σε σωρεία αδικημάτων

Ένας πρόεδρος τοπικής κοινότητας της Μεσσηνίας, ο αδερφός του και ένας πυροσβέστης πενταετούς υποχρέωσης είναι οι τρεις άνδρες που συνελή...





Ένας πρόεδρος τοπικής κοινότητας της Μεσσηνίας, ο αδερφός του και ένας πυροσβέστης πενταετούς υποχρέωσης είναι οι τρεις άνδρες που συνελήφθησαν για εμπρηστικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή των Γαργαλιάνων έπειτα από έρευνα των στελεχών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) της Πυροσβεστικής.Όπως ανέφεραν στο protothema.gr πηγές με γνώση της υπόθεσης, οι τρείς άνδρες φέρονται να εμπλέκονται σε σωρεία αδικημάτων όπως κλοπές, φθορές, απειλές, ακόμα και εκβιασμούς.Αφορμή για την έρευνα της ΔΑΕΕ, η οποία διήρκεσε δύο χρόνια, στάθηκε η διερεύνηση μιας σειράς πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν τα τελευταία έτη στην ευρύτερη περιοχή των Γαργαλιάνων.Τα στοιχεία που συλλέχθηκαν «έδειξαν» ότι οι εμπρηστικές ενέργειες γίνονταν, κυρίως, λόγω εκβιασμών πίσω από τους οποίους κρύβονταν οι τρεις άνδρες.Στο πλαίσιο της προανάκρισης συλλέχθηκε και αξιολογήθηκε εκτενές αποδεικτικό υλικό, μεταξύ του οποίου περιλαμβάνονται μαρτυρικές καταθέσεις, στοιχεία από το ιστορικό των περιστατικών, πληροφοριακό υλικό, καθώς και στοιχεία που προέκυψαν από ειδικές ανακριτικές πράξεις.Από την αξιολόγηση του συνόλου των στοιχείων προέκυψαν σοβαρές ενδείξεις για την εμπλοκή των συγκεκριμένων προσώπων στην πρόκληση των υπό διερεύνηση πυρκαγιών.Η δικογραφία υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και, κατόπιν αξιολόγησης των στοιχείων της προανάκρισης, εκδόθηκαν τα σχετικά εντάλματα σύλληψης, τα οποία εκτελέστηκαν σήμερα.