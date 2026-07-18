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Μεγάλη φωτιά στην Εύβοια κοντά στην Κύμη - Μήνυμα από το 112 για εκκένωση του χωριού της Επισκοπής

Ιουλίου 18, 2026

     Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε αγροτοδασική έκταση στην τοπική κοινότητα Επισκοπής στην Κύμη Ευβοίας. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά ...

 


  

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε αγροτοδασική έκταση στην τοπική κοινότητα Επισκοπής στην Κύμη Ευβοίας. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 13.30 και στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς υπάρχουν διάσπαρτες οικίες.

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 20ής ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα και από αέρος 2 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη. Παράλληλα, στις 13.48΄ εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την προληπτική απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην περιοχή της Επισκοπής, καλώντας τους να κατευθυνθούν προς Βρύση.

Σημειώνεται ότι η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3) ενώ στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ευβοίας προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

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