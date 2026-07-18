Μεγάλη φωτιά στην Εύβοια κοντά στην Κύμη - Μήνυμα από το 112 για εκκένωση του χωριού της Επισκοπής

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε αγροτοδασική έκταση στην τοπική κοινότητα Επισκοπής στην Κύμη Ευβοίας. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά ...



Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 20ής ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα και από αέρος 2 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη. Παράλληλα, στις 13.48΄ εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την προληπτική απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην περιοχή της Επισκοπής, καλώντας τους να κατευθυνθούν προς Βρύση.



Σημειώνεται ότι η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3) ενώ στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ευβοίας προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε αγροτοδασική έκταση στην τοπική κοινότητα Επισκοπής στην Κύμη Ευβοίας. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 13.30 και στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς υπάρχουν διάσπαρτες οικίες.