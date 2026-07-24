Ρουφιάνοι της Άγκυρας τα ορφανά του Στάλιν... Το ΚΚΕ καταγγέλλει «εθνικιστικά και φασιστικά» συνθήματα στην ΕΛΔΥΚ κατά των Τούρκων

Η παρέμβαση του κόμματος προκλήθηκε μετά από επιστολή διαμαρτυρίας στρατιώτη που υπηρετεί στο 2ο Μηχανοκίνητο Τάγμα Πεζικού της ΕΛΔΥΚ Επι...

Η παρέμβαση του κόμματος προκλήθηκε μετά από επιστολή διαμαρτυρίας στρατιώτη που υπηρετεί στο 2ο Μηχανοκίνητο Τάγμα Πεζικού της ΕΛΔΥΚΕπιστολή στρατιώτη στον «Ριζοσπάστη» με αναφορά σε συνθήματα μίσους κατά τη διάρκεια εκπαιδεύσεων και δραστηριοτήτων προκαλεί πραγματικά ερωτηματικά για την εμπλοκή της πολιτικής στον στρατό.Το θέμα πάιρνει συνεχώς διαστάσεις, ενώ η αναφώνιση συνθημάτων για εκδίωξη για παράδειγμα των τουρκικών δυνάμεων από την Κύπρο, δεν είναι " εθνικιστικό σύνθημα".Μιλάμε εντωμεταξύ για μία εκ των πιο ευαίσθητων εθνικά στρατιωτικών μονάδων των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων ( ΕΛΔΥΚ) σε ένα διαιρεμένο νησί που μόλις προχθές ήατν η επέτειος της βάρβαρης εισβολής των Τούρκων σε αυτό το 1974.Το θέμα είναι σίγουρο ότι θα το εκμεταλευθούν οι Τούρκοι στο έπακρο, ενώ οι ίδιοι κάνουν τα χειρότερα γενικά κατά της χώρας μας.Τονίζουμε πάντως ότι η τουρκική απειλή σήμερα εν έτει 2026, είναι υπαρκτή και λίαν επικίνδυνη και αφορά ολόκληρο τον ελληνισμό, για αυτό και οφείλουμε να είμαστε ευαίσθητοι παρα πολύ, ειδικά ο πολιτικός κόσμος ανεξαρτήτου πολιτικών πεποιθήσεων."Με επιστολή του στρατιώτης της ΕΛΔΥΚ αναφέρει ότι στο 2ο Μ/Κ Τ.Π. γίνεται αναφώνηση εθνικιστικών - ρατσιστικών και αλυτρωτικών συνθημάτων.Η ευθύνη της κυβέρνησης και της διοίκησης είναι μεγάλη, καθώς η συγκεκριμένη κατάσταση που εκδηλώνεται με συστηματικό τρόπο από ακροδεξιά και φασιστικά στοιχεία, είναι εν γνώση τους και τουλάχιστον με την ανοχή τους.Παρά το γεγονός ότι επανειλημμένα το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας έχει καταθέσει ερωτήσεις και έχει καταγγείλει τέτοιες απαράδεκτες και αποκρουστικές συμπεριφορές, η κυβέρνηση και οι διοικήσεις των μονάδων ανέχονται τέτοιου είδους φαινόμενα. Στόχος είναι να δηλητηριάσουν τη συνείδηση των φαντάρων, να αποκρύψουν τον πραγματικό υπεύθυνο που είναι το κυνήγι του κέρδους, η σαπίλα και η βαρβαρότητα του συστήματος που το μόνο που έχει να προσφέρει στους λαούς είναι πολέμους, κρίσεις, προσφυγιά και γενοκτονίες.Για όλα αυτά η κυβέρνηση επιδιώκει να επιβάλει σιγή νεκροταφείου στα στρατόπεδα και τιμωρεί όσους εκφράζουν την εναντίωσή τους στη συμμετοχή της χώρας στους πολέμους, για τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων.ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση για να σταματήσει μια και καλή η αναφώνηση συνθημάτων με εθνικιστικό – ρατσιστικό – αλυτρωτικό περιεχόμενο στις στρατιωτικές μονάδες".Οι ΒουλευτέςΠαπαναστάσης ΝίκοςΜεταξάς ΒασίληςΠαφίλης ΘανάσηςΟι βουλευτές του ΚΚΕ, σύμφωνα με τον Ριζοσπάστη "υπενθυμίζουν ακόμη ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό, καθώς το Κόμμα έχει επανειλημμένα καταθέσει Ερωτήσεις στη Βουλή και έχει καταγγείλει αντίστοιχα φαινόμενα, χωρίς να έχουν ληφθεί ουσιαστικά μέτρα για την εξάλειψή τους.Οπως τονίζεται, στόχος τέτοιων πρακτικών είναι «να δηλητηριάσουν τη συνείδηση των φαντάρων» και να αποκρύψουν τον πραγματικό υπεύθυνο για τους πολέμους, τις κρίσεις, την προσφυγιά και τις γενοκτονίες, που, σύμφωνα με την Ερώτηση, είναι η πολιτική που υπηρετεί τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων.