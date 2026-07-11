Παιδικοί φίλοι και συνάδελφοι αχώριστοι ΚΑΙ στον θάνατο! 11 χρόνια από τον άδικο χαμό των αστυνομικών της ΔΙΑΣ Νικόλαου Πιτερού και Θανάση Τριμπόνια...

Στη διασταύρωση της λεωφόρου Μεσογείων με την οδό Φειδιππίδου ανατράπηκε η μοτοσικλέτα, στην οποία επέβαιναν, λίγα λεπτά πριν παραδώσουν τη...









Στη διασταύρωση της λεωφόρου Μεσογείων με την οδό Φειδιππίδου ανατράπηκε η μοτοσικλέτα, στην οποία επέβαιναν, λίγα λεπτά πριν παραδώσουν τη βάρδια τους.Η μηχανή προσέκρουσε με σφοδρότητα στις προστατευτικές μπάρες, με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να χτυπήσουν στο απέναντι κράσπεδο και να τραυματιστούν σοβαρά.Οι δύο συνάδελφοι, Νικόλαος Πιτερός, 31 ετών, και Αθανάσιος Τριμπόνιας, 28 ετών, διακομίστηκαν αμέσως στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο, όπου, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψαν στα τραύματά τους.Και οι δύο κατάγονταν από το χωριό Αγιος Δημήτριος της Αργολίδας και ήταν αχώριστοι φίλοι από παιδιά. Γι’ αυτό και η είδηση του χαμού των δύο νέων σκόρπισε θλίψη και οδύνη στην ιδιαίτερη πατρίδα τους.Πρώτος είχε καταταγεί στο Σώμα ο Νικόλαος Πιτερός. Οταν πέρασε και ο Θανάσης Τριμπόνιας βρέθηκαν στην ίδια υπηρεσία και έκαναν βάρδιες μαζί. Μάλιστα, έκαναν πολλή παρέα και εκτός υπηρεσίας. Ηταν χωρίς οικογενειακές υποχρεώσεις και οι δύο και συχνά διασκέδαζαν μαζί. Η τραγική μοίρα όμως τα έφερε έτσι που οι δύο φίλοι από τη ζωή να βρεθούν μαζί και στον θάνατο.Ο Θανάσης Τριμπόνιας ήταν και ποδοσφαιριστής. Ξεκίνησε από την ομάδα του χωριού του τον Παμμετοχικό και συνέχισε στον Διοβουνιώτη Ναυπλίου. Επαιξε όμως και επαγγελματικό ποδόσφαιρο με την ομάδα του Χαϊδαρίου στη Β΄ Εθνική.Οσον αφορά στα αίτια του τραγικού δυστυχήματος, όλες οι εκτιμήσεις συγκλίνουν ότι οφείλεται στην υπερβολική ταχύτητα που είχε αναπτύξει ο οδηγός του δικύκλου. Εχασε τον έλεγχο όταν έφτασε στη στροφή. Το γεγονός ότι φορούσαν κράνος, δεν στάθηκε ικανό να σώσει τη ζωή τους.