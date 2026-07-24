Τουρκικό ATR-72 στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο – Δύο παραβάσεις

Τουρκικό αεροσκάφος ATR-72 καταγράφηκε την Πέμπτη 23 Ιουλίου στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΓΕΕΘΑ, πραγματοποίησε ...

Τουρκικό αεροσκάφος ATR-72 καταγράφηκε την Πέμπτη 23 Ιουλίου στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΓΕΕΘΑ, πραγματοποίησε δύο παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών.Η τουρκική αεροπορική δραστηριότητα αφορούσε ένα μεμονωμένο αεροσκάφος τύπου ATR-72, χωρίς τη συμμετοχή σχηματισμών μαχητικών.Oι δύο παραβάσεις καταγράφηκαν στην περιοχή του Νοτιοανατολικού Αιγαίου.