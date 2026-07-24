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Τουρκικό ATR-72 στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο – Δύο παραβάσεις

Ιουλίου 24, 2026

  Τουρκικό αεροσκάφος ATR-72 καταγράφηκε την Πέμπτη 23 Ιουλίου στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΓΕΕΘΑ, πραγματοποίησε ...

 



Τουρκικό αεροσκάφος ATR-72 καταγράφηκε την Πέμπτη 23 Ιουλίου στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΓΕΕΘΑ, πραγματοποίησε δύο παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών.

Η τουρκική αεροπορική δραστηριότητα αφορούσε ένα μεμονωμένο αεροσκάφος τύπου ATR-72, χωρίς τη συμμετοχή σχηματισμών μαχητικών.

Oι δύο παραβάσεις καταγράφηκαν στην περιοχή του Νοτιοανατολικού Αιγαίου.

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