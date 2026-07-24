Τουρκικό ATR-72 στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο – Δύο παραβάσεις

Τουρκικό αεροσκάφος ATR-72 καταγράφηκε την Πέμπτη 23 Ιουλίου στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΓΕΕΘΑ, πραγματοποίησε ...
Τουρκικό αεροσκάφος ATR-72 καταγράφηκε την Πέμπτη 23 Ιουλίου στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΓΕΕΘΑ, πραγματοποίησε δύο παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών.
Η τουρκική αεροπορική δραστηριότητα αφορούσε ένα μεμονωμένο αεροσκάφος τύπου ATR-72, χωρίς τη συμμετοχή σχηματισμών μαχητικών.
Oι δύο παραβάσεις καταγράφηκαν στην περιοχή του Νοτιοανατολικού Αιγαίου.
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