Οι Πασόκοι τον έστειλαν το '86 να σκοτωθεί σε τροχαίο στην Τουρκία... Ο ηρωικός Πλωτάρχης Λευτέρης Χανδρινός που ταπείνωσε τον «ΑΤΤΙΛΑ» τον Ιούλιο του '74 - Τραγούδι - ύμνος όπως το αρμόζει...

Οι ΕΡΩΣ ΕΛΛΑΣ αφιερώνουν τον Υμνο αυτόν στον ηρωικό πλωτάρχη Λευτέρη Χανδρινό που το 1974 προκάλεσε τεράστιες ζημιές στον βάρβαρο Αττίλα στην Κύπρο. Μουσική: Φώτης Μήλιος, Στίχοι: Νικόλας Γρεβενιώτης. Ακολουθούν οι στίχοι:Στης 20 του Ιούλη στα άρματαΚαι είδατε τον θάνατο κατάματαΤου ΛΕΣΒΟΣ λεβέντες της Ελλάδος παιδιάΑθάνατοι θα μείνετε μέσα στην καρδιάΣύρατε χορό στου Αγαρηνού τις πύλεςΣτήσατε στην Πάφο τις δικές σας ΘερμοπύλεςΛευτέρη εσύ τίποτα δεν σκέφτηκεςΚαι στην Πατρίδα την ζωή σου έδωσεςΛευτέρη Χανδρινέ, Πλωτάρχα, ΉρωαΠου τραγουδά την δόξα σου όλη η ΕλλάςΣτάθηκες αγέρωχος στις εύκολες τις λύσειςΈβαλες μπουρλότο στις νεκρές τις συνειδήσειςΈσυρες χορό στου Αγαρηνού τις πύλεςΈστησες στην Πάφο τις δικές σου ΘερμοπύλεςΛευτέρη εσύ τίποτα δεν σκέφτηκεςΚαι στην Πατρίδα την ζωή σου έδωσεςΠλήρωσες τα λάθη των αλλωνώνΧτύπησες στον ύπνο μας συναγερμόΓκρέμισες της λογικής τα φράγματαΚαι χάραξες της Λευτεριάς τα γράμματαΈσυρες χορό στου Αγαρηνού τις πύλεςΈστησες στην Πάφο τις δικές σου ΘερμοπύλεςΛευτέρη εσύ τίποτα δεν σκέφτηκεςΚαι στην Πατρίδα την ζωή σου έδωσες