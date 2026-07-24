Οι Πασόκοι τον έστειλαν το '86 να σκοτωθεί σε τροχαίο στην Τουρκία... Ο ηρωικός Πλωτάρχης Λευτέρης Χανδρινός που ταπείνωσε τον «ΑΤΤΙΛΑ» τον Ιούλιο του '74 - Τραγούδι - ύμνος όπως το αρμόζει...

Οι ΕΡΩΣ ΕΛΛΑΣ αφιερώνουν τον Υμνο αυτόν στον ηρωικό πλωτάρχη Λευτέρη Χανδρινό που το 1974 προκάλεσε τεράστιες ζημιές στον βάρβαρο Αττίλα σ...
Οι ΕΡΩΣ ΕΛΛΑΣ αφιερώνουν τον Υμνο αυτόν στον ηρωικό πλωτάρχη Λευτέρη Χανδρινό που το 1974 προκάλεσε τεράστιες ζημιές στον βάρβαρο Αττίλα στην Κύπρο. Μουσική: Φώτης Μήλιος, Στίχοι: Νικόλας Γρεβενιώτης. Ακολουθούν οι στίχοι:
Στης 20 του Ιούλη στα άρματα
Και είδατε τον θάνατο κατάματα
Του ΛΕΣΒΟΣ λεβέντες της Ελλάδος παιδιά
Αθάνατοι θα μείνετε μέσα στην καρδιά
Σύρατε χορό στου Αγαρηνού τις πύλες
Στήσατε στην Πάφο τις δικές σας Θερμοπύλες
Λευτέρη εσύ τίποτα δεν σκέφτηκες
Και στην Πατρίδα την ζωή σου έδωσες
Λευτέρη Χανδρινέ, Πλωτάρχα, Ήρωα
Που τραγουδά την δόξα σου όλη η Ελλάς
Στάθηκες αγέρωχος στις εύκολες τις λύσεις
Έβαλες μπουρλότο στις νεκρές τις συνειδήσεις
Έσυρες χορό στου Αγαρηνού τις πύλες
Έστησες στην Πάφο τις δικές σου Θερμοπύλες
Λευτέρη εσύ τίποτα δεν σκέφτηκες
Και στην Πατρίδα την ζωή σου έδωσες
Πλήρωσες τα λάθη των αλλωνών
Χτύπησες στον ύπνο μας συναγερμό
Γκρέμισες της λογικής τα φράγματα
Και χάραξες της Λευτεριάς τα γράμματα
Έσυρες χορό στου Αγαρηνού τις πύλες
Έστησες στην Πάφο τις δικές σου Θερμοπύλες
Λευτέρη εσύ τίποτα δεν σκέφτηκες
Και στην Πατρίδα την ζωή σου έδωσες
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