24 Ιουλίου 1943... Τμήματα Ελλήνων ανταρτών της ΠΑΟ τσακίζουν τους συνεργάτες των Γερμανών ναζί, τους Βούλγαρους, στο όρος Κερκίνη!

Οι ίδιοι άνδρες στάθηκαν απέναντι στους ΕΑΜΟΒΟΥΛΓΑΡΟΥΣ συμμορίτες και μετά την απελευθέρωση όταν η Μακεδονία και η Θράκη μπήκαν ξανά υπο σλαβοβουλγάρικη διεκδίκηση με όχημα αυτή τη φορά τους κομμουνιστές... από τους οποίους συκοφαντούνται για αυνόητους λόγους εως και σήμερα...www.stoxos.gr