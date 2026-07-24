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ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΣΚΛΑΒΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ

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24 Ιουλίου 1943... Τμήματα Ελλήνων ανταρτών της ΠΑΟ τσακίζουν τους συνεργάτες των Γερμανών ναζί, τους Βούλγαρους, στο όρος Κερκίνη!

Ιουλίου 24, 2026

Τμήματα Ελλήνων ανταρτών της Πανελλήνιας Απελευθερωτικής Οργάνωσης (ΠΑΟ) επιτίθενται και τρέπουν σε φυγή βουλγαρικές δυνάμεις -συνεργάτε...


Τμήματα Ελλήνων ανταρτών της Πανελλήνιας Απελευθερωτικής Οργάνωσης (ΠΑΟ) επιτίθενται και τρέπουν σε φυγή βουλγαρικές δυνάμεις -συνεργάτες των Γερμανών Ναζί και κατακτητές με τις ευλογίες τους σε Θράκη και Μακεδονία- στο όρος Κερκίνη (Μπέλες), προκαλώντας σ’ αυτές σοβαρές απώλειες σε νεκρούς και αιχμαλώτους.






Οι ίδιοι άνδρες στάθηκαν απέναντι στους ΕΑΜΟΒΟΥΛΓΑΡΟΥΣ συμμορίτες και μετά την απελευθέρωση όταν η Μακεδονία και η Θράκη μπήκαν ξανά υπο σλαβοβουλγάρικη διεκδίκηση με όχημα αυτή τη φορά τους κομμουνιστές... από τους οποίους συκοφαντούνται για αυνόητους λόγους εως και σήμερα...

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