24 Ιουλίου 1943... Τμήματα Ελλήνων ανταρτών της ΠΑΟ τσακίζουν τους συνεργάτες των Γερμανών ναζί, τους Βούλγαρους, στο όρος Κερκίνη!

Τμήματα Ελλήνων ανταρτών της Πανελλήνιας Απελευθερωτικής Οργάνωσης (ΠΑΟ) επιτίθενται και τρέπουν σε φυγή βουλγαρικές δυνάμεις -συνεργάτε...
Τμήματα Ελλήνων ανταρτών της Πανελλήνιας Απελευθερωτικής Οργάνωσης (ΠΑΟ) επιτίθενται και τρέπουν σε φυγή βουλγαρικές δυνάμεις -συνεργάτες των Γερμανών Ναζί και κατακτητές με τις ευλογίες τους σε Θράκη και Μακεδονία- στο όρος Κερκίνη (Μπέλες), προκαλώντας σ’ αυτές σοβαρές απώλειες σε νεκρούς και αιχμαλώτους.
Οι ίδιοι άνδρες στάθηκαν απέναντι στους ΕΑΜΟΒΟΥΛΓΑΡΟΥΣ συμμορίτες και μετά την απελευθέρωση όταν η Μακεδονία και η Θράκη μπήκαν ξανά υπο σλαβοβουλγάρικη διεκδίκηση με όχημα αυτή τη φορά τους κομμουνιστές... από τους οποίους συκοφαντούνται για αυνόητους λόγους εως και σήμερα...
www.stoxos.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.