Μάτι: Συγκίνηση οκτώ χρόνια μετά την τραγωδία – Ο «δρόμος της φωτιάς» και το τρισάγιο στη μνήμη των 104 θυμάτων

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης πραγματοποιήθηκαν οι εκδηλώσεις μνήμης για τη συμπλήρωση οκτώ ετών από τη φονική φωτιά στο Μάτι, που στοίχισε ...
Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης πραγματοποιήθηκαν οι εκδηλώσεις μνήμης για τη συμπλήρωση οκτώ ετών από τη φονική φωτιά στο Μάτι, που στοίχισε τη ζωή σε 104 ανθρώπους και άφησε δεκάδες εγκαυματίες.
Οι εκδηλώσεις για την φονική φωτιά στο Μάτι ξεκίνησαν στις 19:00 στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου, στον Νέο Βουτζά, όπου βρίσκεται το Μνημείο των Θυμάτων.
Εκεί τελέστηκε τρισάγιο, ενώ ακολούθησε το προσκλητήριο των νεκρών.
Στη συνέχεια, συγγενείς των θυμάτων, κάτοικοι και πολίτες πραγματοποίησαν πορεία προς το Μάτι, ακολουθώντας συμβολικά τον «δρόμο της φωτιάς», αποτίοντας φόρο τιμής στους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους στην καταστροφική πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου 2018.
(ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ / EUROKINISSI)(ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ / EUROKINISSI)ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ / EUROKINISSI(ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ / EUROKINISSI)
Σε ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών επισημαίνει ότι η επέτειος αποτελεί μια διαρκή υπενθύμιση της αξίας της ανθρώπινης ζωής, αλλά και της ανάγκης για αλήθεια, λογοδοσία και δικαιοσύνη, ώστε μια αντίστοιχη τραγωδία να μην επαναληφθεί ποτέ.
Η πομπή επιζώντων, συγγενών, θυμάτων, φίλων καθώς και εκπροσώπων κομμάτων ξεκίνησε από τον Νέο Βουτζά προς το Μάτι.
Στο μέσον της διαδρομής, έκαναν μια στάση στον Νέο Βουτζά, στο σημείο όπου έχουν 17 κυπαρισσάκια για τους ανθρώπους που έχασαν τις ζωές τους στο σημείο.
Έπειτα έφτασαν στο Μάτι, όπου, τελέστηκε νέο τρισάγιο στον Ναυτικό Αθλητικό Όμιλο στο Μάτι (Ν.Α.Ο.ΜΑ), ενώ γύρω ξεκίνησε νέα πομπή προς την Αργυρά Ακτή.
104 φαναράκια στην Αργυρά ακτή για τα θύματα της φωτιάς
Με τον πλέον καθηλωτικό και κατανυκτικό τρόπο ολοκληρώθηκαν αργά το βράδυ της Πέμπτης, 23 Ιουλίου, οι εκδηλώσεις για την όγδοη «μαύρη» επέτειο από την καταστροφική πυρκαγιά στο Μάτι, τον Νέο Βουτζά και το Κόκκινο Λιμανάκι.
Επιζώντες, συγγενείς, φίλοι, κάτοικοι της περιοχής ξεκίνησαν από τις εγκαταστάσεις του Ναυτικού Αθλητικού Ομίλου στο Μάτι και με μια τελευταία, βουβή, μυστηριακή πομπή κινήθηκαν παραλιακά για να φτάσουν στην Αργυρά Ακτή. Τόσο η Αργυρά Ακτή, όσο και η διαδρομή από το παραλιακό μονοπάτι, πέρασε από σημεία στα οποία γράφτηκαν μερικές από τις πιο τραγικές σελίδες της μοιραίας εκείνης Δευτέρας του 2018.
Εκεί, στην Αργυρά Ακτή, άφησαν 104 φωτεινά φαναράκια να ταξιδέψουν στα νερά της θάλασσας, φωτίζοντας το σκοτάδι στη μνήμη των 104 ανθρώπων που έχασαν τόσο άδικα τη ζωή τους. Αμέσως μετά αγκαλιάστηκαν και έδωσαν για μια ακόμη φορά την υπόσχεση να αγωνιστούν απέναντι στη λήθη.
Σε ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών επισημαίνει ότι η επέτειος αποτελεί μια διαρκή υπενθύμιση της αξίας της ανθρώπινης ζωής, αλλά και της ανάγκης για αλήθεια, λογοδοσία και δικαιοσύνη, ώστε μια αντίστοιχη τραγωδία να μην επαναληφθεί ποτέ.
Η πομπή επιζώντων, συγγενών, θυμάτων, φίλων καθώς και εκπροσώπων κομμάτων ξεκίνησε από τον Νέο Βουτζά προς το Μάτι.
Στο μέσον της διαδρομής, έκαναν μια στάση στον Νέο Βουτζά, στο σημείο όπου έχουν 17 κυπαρισσάκια για τους ανθρώπους που έχασαν τις ζωές τους στο σημείο.
Έπειτα έφτασαν στο Μάτι, όπου, τελέστηκε νέο τρισάγιο στον Ναυτικό Αθλητικό Όμιλο στο Μάτι (Ν.Α.Ο.ΜΑ), ενώ γύρω ξεκίνησε νέα πομπή προς την Αργυρά Ακτή.
104 φαναράκια στην Αργυρά ακτή για τα θύματα της φωτιάς
Με τον πλέον καθηλωτικό και κατανυκτικό τρόπο ολοκληρώθηκαν αργά το βράδυ της Πέμπτης, 23 Ιουλίου, οι εκδηλώσεις για την όγδοη «μαύρη» επέτειο από την καταστροφική πυρκαγιά στο Μάτι, τον Νέο Βουτζά και το Κόκκινο Λιμανάκι.
Επιζώντες, συγγενείς, φίλοι, κάτοικοι της περιοχής ξεκίνησαν από τις εγκαταστάσεις του Ναυτικού Αθλητικού Ομίλου στο Μάτι και με μια τελευταία, βουβή, μυστηριακή πομπή κινήθηκαν παραλιακά για να φτάσουν στην Αργυρά Ακτή. Τόσο η Αργυρά Ακτή, όσο και η διαδρομή από το παραλιακό μονοπάτι, πέρασε από σημεία στα οποία γράφτηκαν μερικές από τις πιο τραγικές σελίδες της μοιραίας εκείνης Δευτέρας του 2018.
Εκεί, στην Αργυρά Ακτή, άφησαν 104 φωτεινά φαναράκια να ταξιδέψουν στα νερά της θάλασσας, φωτίζοντας το σκοτάδι στη μνήμη των 104 ανθρώπων που έχασαν τόσο άδικα τη ζωή τους. Αμέσως μετά αγκαλιάστηκαν και έδωσαν για μια ακόμη φορά την υπόσχεση να αγωνιστούν απέναντι στη λήθη.
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