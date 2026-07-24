24 Ιουλίου 1974... Πάνω από το πτώμα της μισής Κύπρου που θυσιάστηκε για να επιστρέψει η «Δημοκρατία» εγκαθιδρύεται το καθεστώς της μεταπολίτευσης

Ξημερώματα 24ης Ιουλίου 1974. Το αεροσκάφος του Γάλλου προέδρου Βαλερί Ζισκάρ ντʼ Εστέν προσγειώνεται στο αεροδρόμιο της Αθήνας μεταφέροντα...

Την ίδια ώρα η Κύπρος πνίγεται στο αίμα από του τούρκους που συνεχίζουν να ξεφορτώνουν στρατό στο νησί και προωθούν τις θέσεις τους... Αλλά στην Ελλάδα η... αποκατάσταση της Δημοκρατίας, το "πολίτευμα", έχει μεγαλύτερη σημασία από τον Εθνικό κορμό. Κι έτσι είναι μέχρι και σήμερα...Το πόσο μαύρη ή λευκή είναι η σημερινή επέτειος θα το κρίνει σίγουρα η ιστορία και ασφαλώς όχι με δεδομένα που ορίζει το ίδιο το καθεστώς που επιβιώνει κατατρώγοντας το Έθνος και την Πατρίδα με την αρρωστημένη νοοτροπία του εως και σήμερα... www.stoxos.gr