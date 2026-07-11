Αλλάζει από αύριο το σκηνικό του καιρού με καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις... Συναγερμός για 11 περιοχές

Ταυτόχρονα η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έθεσε σε κατάσταση «Red Code» 11 περιοχές ενώ ο Γιώργος Τσατραφύλλιας αναφέρει πως αύριο χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή από τους λουόμενους και τους τουρίστες που θα βρίσκονται σε παραθαλάσσιες περιοχές, κυρίως από το μεσημέρι και μετά, λόγω της έντονης κεραυνικής δραστηριότητας και των ξαφνικών ριπαίων ανέμων.Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον κ. Τσατραφύλλια, προσοχή χρειάζεται στην Θάσο, την Σαμοθράκη, την Λήμνο, την Χαλκιδική, καθώς και στις παράκτιες περιοχές της Πιερίας (όπως ο Πλαταμώνας), της Μαγνησίας (όπως ο Μυλοπόταμος Πηλίου), της Λάρισας (όπως ο Αγιόκαμπος) αλλά και στην Εύβοια, την Σκιάθο, την Σκύρο, την Σκόπελο και την Αλόννησο.Βροχές, καταιγίδες και χαλάζι - Πότε θα εκδηλωθούν φαινόμενα στην ΑττικήΝωρίτερα σήμερα (23/7), συνεδρίασε σήμερα η επιτροπή εκτίμησης κινδύνου, λόγω του έκτακτου δελτίου της ΕΜΥ. Σύμφωνα με τους επιστήμονες της επιτροπής, την οποία συγκάλεσε ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου:α. Για αύριο, Παρασκευή, ιδιαίτερα ισχυρά θα είναι τα φαινόμενα στις Σποράδες, στην Κεντρική και τη Βόρεια Εύβοια και στα παράλια των Περιφερειακών Ενοτήτων Λάρισας και Μαγνησίας. Επίσης, ισχυρά φαινόμενα θα εκδηλωθούν στην Ημαθία, την Πιερία, την Αττική, τη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική, τη Φθιώτιδα και τη Νότια Εύβοια.β. Για αύριο, Παρασκευή, στην Αττική θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες το απόγευμα και το βράδυ.γ. Τα φαινόμενα το Σάββατο θα περιοριστούν στο Αιγαίο και θα είναι τοπικά ισχυρά στις Σποράδες, στο Βόρειο και το Βορειοανατολικό Αιγαίο (Θάσο, Λήμνο, Σαμοθράκη).Σε Red Code 11 περιοχέςΠαράλληλα η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) για αύριο 11 περιοχές και συγκεκριμένα τις εξής:Όπως αναφέρει το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας σε ανακοίνωσή του, ο εθνικός μηχανισμός τίθεται σε πλήρη κινητοποίηση, ενεργοποιώντας και αναπτύσσοντας το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό και τα αντίστοιχα προς τις ανάγκες, υλικά και μέσα για την ετοιμότητα ενόψει επαπειλούμενου κινδύνου, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση καταστροφικού φαινομένου και δρομολογούνται δράσεις βραχείας αποκατάστασης, αρωγής και υποστήριξης για τη μετρίαση των επιπτώσεων καταστροφής.Στο πλαίσιο των παραπάνω δήμοι και οι περιφέρειες σε αυτές τις περιοχές καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) αντίστοιχα προκειμένου να εξετάσουν θέματα που συνδέονται με την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων (ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από κατά τόπους ισχυρούς ανέμους -μπουρίνια-, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, τοπικές χαλαζοπτώσεις) και από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.